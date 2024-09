Android Auto: migliorate le indicazioni di corsia su Google Maps

In attesa che venga distribuita a tutti gli utenti la nuova funzione ereditata da Waze per segnalare gli incidenti, per Google Maps su Android Auto sono state rese disponibili alcune interessanti migliorie riguardanti l’interfaccia di navigazione. Più precisamente, a subire modifiche è stata l’indicazione della corsia che con l’ultimo aggiornamento diventa ancora più facile da leggere.

Android Auto: indicazione della corsia su Google Maps più facile da leggere

Da tenere presente che Google Maps già prevede da tempo l’indicazione della corsia sulla quale ci si dovrebbe trovare lungo quel percorso, ma con il nuovo update da poco distribuito viene offerta una visualizzazione migliorata, il che contribuisce a rendere la guida più agevole e sicura, garantendo una maggiore e immediata comprensione del numero di corsie presenti, andando a evidenziare in maniera più chiara qual è quella in cui trovarsi durante il percorso.

Per fare un distinguo, prima dell’update l’indicazione della corsia compariva sopra la direzione corrente con le corsie che risultavano schiacciate tra loro e per questo poco distinguibili. Ancor prima, la guida della corsia a volte veniva mostrata sotto le direzioni attuali in una forma ancora più piccola. Con l’ultimo aggiornamento, invece, è prevista una maggiore distanza tra le frecce che indicano la corsia, ma anche l’introduzione di una separazione tra la direzione e la guida di corsia che ora sono unite nel medesimo blocco.

A parte ciò, l’aggiornamento non introduce grandi cambiamenti né nuove funzioni, motivo per cui è stato distribuito senza particolare clamore, passando in un primo momento praticamente inosservato.