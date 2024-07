Google Maps eredita una funzionalità da Waze

Giusto in tempo per il primo weekend di agosto, Google ha annunciato diverse novità per Maps, una delle quali disponibile da anni su Waze. Anche quest’ultima app è stata aggiornata per fornire informazioni sulle telecamere, condividere informazioni sul traffico e navigare con lo schermo bloccato.

Segnalazione incidenti su Google Maps

Una della novità più utili (soprattutto per chi viaggia sulle strade italiane) è la segnalazione degli incidenti e di altri problemi che causano rallentamenti. Durante la navigazione è possibile toccare il simbolo del triangolo in basso a destra per segnalare incidenti, rallentamenti, autovelox, automobili in panne, chiusure di corsie, lavori in corso e oggetto sulla strada.

Verrà quindi aggiunta l’icona corrispondente sulla strada e gli altri guidatori potranno confermare il problema con un tap. La funzionalità è disponibile in tutto il mondo su app Android/iOS e nelle automobili con Google, Android Auto e Apple CarPlay. Nonostante la “sovrapposizione” di alcune funzionalità, Google Maps e Waze rimarranno app separate.

Un’altra utile novità permette di vedere sullo schermo l’entrata esatta di un edificio (indicata in verde) e i parcheggi nelle vicinanze. Il rollout della funzionalità inizierà nelle prossime settimane in tutto il mondo.

Google ha annunciato anche tre novità per Waze. Le app Android e iOS supportano nuovi tipi di telecamere stradali. Le informazioni sono fornite dagli stessi utenti e dalle autorità locali. Viene ad esempio mostrato un avviso quando il guidatore si avvicina alle telecamere che rilevano il passaggio con il rosso, l’eccesso di velocità, l’uso di una corsia sbagliata, l’uso del telefono durante la guida e il mancato uso della cintura di sicurezza.

Waze permette inoltre di condividere le informazioni sul traffico in tempo reale e le chiusure di strade in occasione di eventi. È stata già attivata per le Olimpiadi 2024 di Parigi. Infine, l’app Android mostra le indicazioni stradali e gli avvisi anche sul lock screen (su iOS arriverà in autunno).