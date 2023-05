Playoff NBA, F1 e Champions League in streaming: solo 9,99€ con NOW

Se sei un amante dello sport e non vuoi perderti nessun evento di questo incredibile mese di maggio, allora non puoi lasciarti sfuggire l’offerta di NOW TV.

Con il Pass Sport di NOW TV puoi guardare in diretta streaming tutti i grandi eventi sportivi di Sky, con la possibilità di disdire quando vuoi. E ora puoi approfittare di una promozione speciale: solo 9,99 euro per il primo mese invece di 14,99.

Cosa puoi vedere con il Pass Sport di NOW TV?

Con il Pass Sport di NOW TV hai accesso a tutti i canali sportivi di Sky, dove puoi seguire in diretta e on demand le competizioni più emozionanti e spettacolari. Ecco alcuni esempi di quello che ti aspetta questo mese:

Playoff NBA : segui le sfide tra le migliori squadre della lega americana di basket, fino alla finale per il titolo. Chi sarà il campione 2023?

: segui le sfide tra le migliori squadre della lega americana di basket, fino alla finale per il titolo. Chi sarà il campione 2023? Semifinali di Champions League: vivi le emozioni delle partite che decidono chi si giocherà la coppa più prestigiosa del calcio europeo. Chi raggiungerà la finale di San Pietroburgo?

vivi le emozioni delle partite che decidono chi si giocherà la coppa più prestigiosa del calcio europeo. Chi raggiungerà la finale di San Pietroburgo? Gran Premi di Formula 1: segui tutti i Gran Premi della stagione 2023, con le dirette, i commenti, le interviste e gli approfondimenti. Chi riuscirà a ostacolare Max Verstappen già lanciato verso il suo terzo titolo?

E non solo: con il Pass Sport di NOW TV puoi vedere anche la MotoGP, la Serie A TIM, la Serie BKT, il tennis, il rugby, il basket europeo e molto altro ancora. Insomma, c’è lo sport per tutti i gusti e per tutte le passioni.

Come funziona il Pass Sport di NOW TV?

Il Pass Sport di NOW TV è un servizio di streaming che ti permette di guardare i contenuti sportivi di Sky da qualsiasi dispositivo compatibile: computer, smartphone, tablet, smart TV, console e chiavette. Ti basta una connessione a internet.

Il servizio ha un costo di 14,99 euro al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Puoi disattivarlo in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi e riattivarlo quando vuoi.

Ma ora c’è una promozione imperdibile: se attivi il Pass Sport di NOW TV paghi solo 9,99 euro per il primo mese. Un risparmio del 33% rispetto al prezzo normale e assisti in diretta quando e dove vuoi ai grandi eventi sportivi di questo mese. Ti serve altro?

