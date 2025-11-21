 PlayStation 5 + EA FC 26 a soli 349€ è la BOMBA del Black Friday Amazon
Soddisfa la tua voglia di gaming grazie al bundle PlayStation 5 + EA FC 26 in offerta bomba su Amazon per il Black Friday a soli 349,99€.
Soddisfa la tua voglia di gaming grazie al bundle PlayStation 5 + EA FC 26 in offerta bomba su Amazon per il Black Friday a soli 349,99€.

Approfitta subito del Black Friday di Amazon per soddisfare la tua voglia di gaming. Oggi il bundle PlayStation 5 + EA FC 26 è in offerta a un prezzo bomba. Acquistalo adesso a soli 349,99 euro, invece di 499,99 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile che dovresti prendere al volo subito, prima che le scorte finiscano. Tutti lo vogliono e lo stanno acquistando. Ed è anche un’ottima idea regalo.

Fai l’affare PlayStation 5 + EA FC 26 con il Black Friday Amazon

Vivi un’esperienza di gioco realistica con questa console che include nella confezione il codice per il gioco completo EA SPORTS FC 26. Scendi subito in campo con la tua squadra e risali la classifica per portarti a casa la vittoria. Scopri la grande qualità di PlayStation 5 che, grazie alla sua tecnologia avanzata, regala un gioco ricco di dettagli, dai colori realistici e dall’immersività pazzesca.

Playstation Bundle PS5® edizione digitale - EA SPORTS FC 26

Playstation Bundle PS5® edizione digitale – EA SPORTS FC 26

Il bundle PlayStation 5 + EA FC 26 è decisamente incredibile. Arriva a casa tua ready to play. Non dovrai fare altro che collegare la tua nuova console alla televisione e alla rete WiFi, scaricare il gioco, installarlo e iniziare a giocare. Questa console è sottile e compatta, facile da collocare vicino al televisore o al tuo computer. Nella confezione trovi anche i piedini di supporto per posizionarla in orizzontale.

La qualità della grafica è pazzesca e grazie alla frequenza dei fotogrammi elevata fino a 120 fps con output a 120 Hz vivi un’azione di gioco particolarmente veloce, rapida, fluida e scorrevole. Non perdere altro tempo. Festeggia la Settimana del Black Friday su Amazon con questa offerta. Acquista la PS5 + EA FC 26 a soli 349,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

