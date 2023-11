PlayStation 5 + EA FC24: un AFFARE da prendere al volo

Se sei un appassionato di videogiochi, l’attesa è finalmente finita! L’incredibile PlayStation 5 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo davvero speciale, grazie allo sconto del 18%. Questa offerta imperdibile ti permette di immergerti nel mondo dei giochi con una delle console più potenti e avanzate del mercato, insieme al divertente gioco EA FC24. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 508,00 euro.

PlayStation 5 + EA FC24: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il pacchetto include la PlayStation 5, il Controller wireless DualSense che offre un’esperienza di gioco straordinaria, la Base per posizionare la console in modo sicuro, il Cavo HDMI per una connessione ad alta definizione alla tua TV, il Cavo di alimentazione AC per mantenere la tua console sempre pronta all’uso, e il Cavo USB per ricaricare il controller e altri dispositivi compatibili. Inoltre, riceverai anche materiali stampati esclusivi che ti faranno sentire parte della community di appassionati PlayStation.

Con l’acquisto di questo bundle straordinario, riceverai anche un codice promozionale per scaricare il gioco completo EA FC24. Immergiti in un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente, sfidando gli avversari e vivendo avventure emozionanti, il tutto sullo schermo della tua nuova PlayStation 5. Grazie al suo processore personalizzato e all’unità SSD ultra veloce, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo, permettendoti di entrare nel gioco in un istante. Inoltre, la grafica incredibilmente realistica e l’audio coinvolgente ti faranno vivere esperienze di gioco mai viste prima.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa la PlayStation 5 più EA FC24 a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 508,00 euro, grazie allo sconto del 18% su Amazon. Prepara la tua stanza da gioco e preparati a vivere avventure straordinarie, sfide indimenticabili e momenti di puro divertimento. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.