 PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday
Incredibile ma vero! La PlayStation 5 Edizione Digitale è in offerta speciale per il Black Friday di Amazon a soli 349€: assicuratela ora.
Incredibile ma vero! La PlayStation 5 Edizione Digitale è in offerta speciale per il Black Friday di Amazon a soli 349€: assicuratela ora.

Per il Black Friday 2025 Amazon ha abbattuto il prezzo della PlayStation 5 Edizione Digitale. Cosa aspetti? Ottienila subito a un prezzo pazzesco. Oggi la acquisti a soli 349 euro, invece di 499,99 euro. Si tratta di un vero e proprio best buy che renderà felici tantissimi utenti, te compreso. Arriva a casa tua completa di tutto! Dovrai solo connetterla alla tua televisione e al WiFi di casa per iniziare a divertirti.

Oltre alla console, nella confezione, trovi un Controller wireless DualSense per giocare, il Cavo HDMI per collegarla al televisore, il Cavo AC USB e un gioco preinstallato. Inoltre, hai anche 2 piedini di supporto che ti permettono di posizionare la console in orizzontale. Il suo design minimal e compatto la rende facile da posizionare a casa, che sia il tuo studio, la tua camera o il tuo salotto. È bella da vedere.

Dentro le sue linee futuristiche si nascondono 825GB di SSD in grado di gestire i tuoi giochi velocemente e con un ampio spazio di archiviazione. Gioca in 4K dal tuo televisore e goditi colori super vividi e dettagli pazzeschi grazie alla tecnologia HDR. Ogni esperienza risulta fluida grazie alla frequenza dei fotogrammi che arriva fino a 120 fps e alla frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz.

Accedi a un mondo di videogiochi, grazie a tutte le novità che continuano a uscire e anche grazie alla sua retrocompatibilità. Divertiti senza sosta. Acquista la PlayStation 5 Edizione Digitale a soli 349 euro su Amazon con il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
20 nov 2025
