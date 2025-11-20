PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday

Per il Black Friday 2025 Amazon ha abbattuto il prezzo della PlayStation 5 Edizione Digitale. Cosa aspetti? Ottienila subito a un prezzo pazzesco. Oggi la acquisti a soli 349 euro, invece di 499,99 euro. Si tratta di un vero e proprio best buy che renderà felici tantissimi utenti, te compreso. Arriva a casa tua completa di tutto! Dovrai solo connetterla alla tua televisione e al WiFi di casa per iniziare a divertirti.

Oltre alla console, nella confezione, trovi un Controller wireless DualSense per giocare, il Cavo HDMI per collegarla al televisore, il Cavo AC USB e un gioco preinstallato. Inoltre, hai anche 2 piedini di supporto che ti permettono di posizionare la console in orizzontale. Il suo design minimal e compatto la rende facile da posizionare a casa, che sia il tuo studio, la tua camera o il tuo salotto. È bella da vedere.

Dentro le sue linee futuristiche si nascondono 825GB di SSD in grado di gestire i tuoi giochi velocemente e con un ampio spazio di archiviazione. Gioca in 4K dal tuo televisore e goditi colori super vividi e dettagli pazzeschi grazie alla tecnologia HDR. Ogni esperienza risulta fluida grazie alla frequenza dei fotogrammi che arriva fino a 120 fps e alla frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz.

Accedi a un mondo di videogiochi, grazie a tutte le novità che continuano a uscire e anche grazie alla sua retrocompatibilità. Divertiti senza sosta. Acquista la PlayStation 5 Edizione Digitale a soli 349 euro su Amazon con il Black Friday.