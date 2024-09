PlayStation 5 in sconto su Amazon: la Slim Digital tua a 399€

La promozione Back to Play di Sony è arrivata anche su Amazon: da oggi, fino al 19 settembre o fino ad esaurimento scorte, puoi acquistare la console PlayStation 5 a prezzi eccezionali. Al momento è disponibile soltanto la Slim Digital a soli 399 euro invece di 449. In alternativa, puoi avere anche il modello Standard Slim a 509 euro con 10 euro di Gift Card inclusa da spendere nel PlayStation Store.

PlayStation 5 Slim Digital: la next-gen in formato compatto

La PlayStation 5 modello Slim Digital è l’ultima revisione della console di generazione corrente firmata Sony. Rispetto al modello originale, infatti, presenta un corpo macchina più snello e leggero, è dotata di un SSD più capiente che passa da 825GB a 1TB e per il resto conferma tutte le caratteristiche hardware a livello di prestazioni.

Una grossa differenza rispetto alla vecchia Digital è che in questo caso hai la facoltà di acquistare a parte l’unità Disco, così che tu possa aggiungerla in separata sede in un altro momento, così da risparmiare al momento sul prezzo di acquisto. Il lettore disco è comunque disponibile anche su Amazon a 119 euro.

In caso contrario, se preferisci avere subito la PS5 completa di lettore disco, al momento l’unica offerta disponibile riguarda il bundle con 10 euro di Gift Card da spendere sul PlayStation Store. Non ti rimane che scegliere.