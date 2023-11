PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Bundle Limited: prezzone su eBay con CODICE SCONTO

Spider-Man 2 è l’esclusiva del momento per PlayStation 5 e per l’occasione è stato confezionato un bundle davvero esclusivo che presenta anche un rinnovamento estetico della console in versione Standard. Oggi questa edizione esclusiva riceve un interessante abbassamento di prezzo su eBay e da 673,90 euro arriva a 598,90 euro. Per approfittarne dovrete solo inserire il codice sconto NOVEDAYS all’atto del pagamento e il gioco è fatto.

PlayStation 5 bundle con Spider-Man 2: il calo di prezzo su eBay

Acquistate la console PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 Bundle Limited con un design ispirato al Simbionte, e provate il nuovo episodio del franchise Marvel’s Spider-Man. Il bundle include una console PS5 con una cover Limited Edition, un DualSense wireless controller Limited Edition, un codice per una copia digitale del gioco.

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K con tecnologia HDR. Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul su ogni monitor con risoluzione 4320p. Grande rivoluzione è data dal feedback tattile tramite il controller wireless DualSense: mentre giocate a determinati giochi per PS5 potrete sentire gli effetti e l’impatto delle vostre azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

Passate rapidamente da uno Spider-Man all’altro mentre esplorate le strade e i grattacieli della New York della Marvel più grande mai realizzata. Provate le nuove abilità simbionti di Peter Parker e gli stravolgenti poteri Venom bioelettrici di Miles Morales, e scoprite tanti gadget tecnologici potenziabili capaci di migliorare l’esperienza di combattimento e aggiungere varietà e profondità a un gameplay strabiliante. Affrontate una serie di cattivi iconici e di nuovi arrivati: da una nuova e originale versione mostruosa di Venom fino allo spietato Kraven il Cacciatore e la pericolosa Lizard, così come molti altri nemici!

Cosa state aspettando? Fate entrare la next-gen delle console a casa vostra e acquistate la PlayStation 5 edizione limitata Spider-Man 2 Bundle a soli 598,90 euro su eBay. Le consegne sono rapide e gratuite e grazie al 100% di feedback positivi su oltre 96mila recensioni, potrete anche essere sicuri dell’affidabilità del venditore. Non dimenticate di inserire il codice NOVEDAYS all’atto del pagamento per sfruttare l’esclusivo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.