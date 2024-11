PlayStation 5 Pro è in promo: il coupon eBay fa la magia anche in 3 rate

Se stavi tenendo sotto controllo la PlayStation 5 Pro perché interessato all’acquisto, il Black Friday 2024 fa la sua parte. Uscita da pochissimo sul mercato, la trovi in sconto per acquistarla a prezzo minore ed esaudire i tuoi desideri. Sotto l’albero di Natale fa sicuramente il suo colpo. Puoi acquistarla a soli 734,90€ su eBay usando il codice PSRNOV24 al momento del pagamento. Se vuoi pagale con le 3 rate PayPal.

PlayStation 5 Pro: la versione potenziata della console next gen

Quando è stata annunciata ha fatto un po’ clamore per il prezzo elevato ma con uno sconto disponibile, le carte in tavola cambiano. Se sei interessato a mettere sulla scrivania PlayStation 5 Pro, questo è il momento giusto per poterla acquistare.

La console in versione potenziata raggiunge prestazioni maggiori rispetto alla versione classica e ti fa godere di una grafica migliorata. Ad esempio il Ray Tracing raggiunge un gradino più in alto e fa la differenza quando ti trovi a giocare a titoli in cui il mondo circostante è parte integrante degli scenari.

Non solo, con supporto al 8K e al 4K 120HZ godi di una qualità avanzata e di una fluidità delle immagini mai vista prima d’ora sulla console. Il realismo unito alle dinamiche dei giochi che si aggiornano fanno in sé e per sé l’esperienza straordinaria che ti aspetto.

Tieni presente che hai a disposizione una memoria interna da 2TB. Rimangono invariate tutte le altre qualità della console next gen come i grilletti adattivi, il feedback aptico e una velocità nei caricamenti da capogiro.

A soli 734,90€ su eBay con il codice PSRNOV24 è la svolta. Acquista subito la tua PlayStation 5 Pro e realizza il tuo sogno nel cassetto con un click. Se sei interessato puoi pagare attraverso le 3 rate PayPal.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.