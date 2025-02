PlayStation 5 Slim Digital: prezzo in CROLLO su Amazon, sconto mai visto

Non c’è mai stato un momento migliore per acquistare la PlayStation 5 su Amazon. Oggi, il modello Slim Digital è disponibile in offerta al minimo storico assoluto di 334,99 euro invece di 449,99. Le scorte stanno andando a ruba. Considera anche che al checkout puoi abilitare un comodo pagamento in 5 rate da 67 euro al mese: non puoi fartela scappare.

PS5 Slim Digital: a questo prezzo non si era mai vista

È un minimo storico davvero assoluto quello per la PlayStation 5 modello Slim Digital. Questa versione della console mantiene le stesse straordinarie prestazioni dell’originale, ma con un formato più compatto ed elegante insieme ad una SSD più capiente che passa da 825GB a 1TB.

Trattandosi di un modello Digital, la console non include un lettore disco quindi potrai eseguire giochi e contenuti multimediali soltanto in formato digitale. Ricorda tuttavia che rispetto alla versione Digital precedente, questa permette di inserire il lettore disco in un secondo momento acquistandolo a parte. La scelta sarà soltanto tua, ma nel frattempo risparmi parecchio sull’acquisto della console Sony.

Per il resto, nella confezione troverai l’innovativo controller wireless DualSense che ti immerge nel gioco grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, il cavo HDMI per sfruttare al massimo le potenzialità della console con la tua TV, il cavo USB-C per la ricarica del pad e la base per posizionarla in orizzontale.

Questo è il momento migliore per acquistare la PS5 su Amazon: approfitta dello sconto e paga il modello Slim Digital soltanto 334,99 euro invece di 449,99.