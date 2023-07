PlayStation 5 Standard Edition a 449 euro tornata disponibile su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi vivere un’esperienza di gioco incredibile, non puoi perderti l’occasione di acquistare la PlayStation 5 Standard Edition a un prezzo straordinario.

La console è tornata disponibile infatti su Amazon al prezzo scontato di 449,99 euro invece di 549,99. Venduta e spedita direttamente da Amazon ti verrà consegnata a casa nel giro di 48 ore. Ti consigliamo però di sbrigarti perché a questo prezzo sta andando a ruba.

PlayStation 5 con lettore disco: la più desiderata con uno sconto super

La PlayStation 5 Standard Edition è la console di ultima generazione di Sony che ti offre prestazioni mai viste prima, grazie alla potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato.

Con la PlayStation 5 Standard Edition puoi:

– Godere di una grafica incredibile con il supporto del ray-tracing, del gioco su TV 4K, fino a 120 fps con output a 120 Hz, della tecnologia HDR e dell’output 8K

– Lasciarti coinvolgere da un audio 3D immersivo e da un feedback aptico e grilletti adattivi sul controller wireless DualSense

– Scoprire una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation, come Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e molti altri

– Usare il lettore Blu-Ray per riprodurre i tuoi giochi in formato fisico e i tuoi film preferiti

La PlayStation 5 Standard Edition ha un prezzo di listino di 549,99 euro, ma adesso puoi approfittare di una promozione imperdibile: su Amazon è tornata disponibile a soli 449,99 euro, con uno sconto del 18% ma a tempo e disponibilità limitatissima.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista subito la tua PlayStation 5 Standard Edition prima che torni esaurita.

