L'addio di PlayStation a X (Twitter) per PS5 e PS4

Un altro big prende le distanze da X (ex Twitter): questa volta tocca a Sony, che ha deciso di interrompere la condivisione diretta sul social dalle console PlayStation. In breve, a partire dai prossimi giorni, gli utenti di PS5 e PS4 non saranno più in grado di pubblicare direttamente sulla piattaforma i loro post con screenshot e registrazioni di gameplay.

Sony interrompe l’integrazione di X su PlayStation

L’annuncio è giunto dalle pagine del supporto ufficiale (link a fondo articolo), con un aggiornamento alla voce App, funzionalità e servizi PlayStation disattivati . Dunque, stop all’integrazione che per lungo tempo ha consentito la pratica. Sarà impedito anche visualizzare quelli condivisi dagli altri su X e collegare il proprio account.

A partire dal 13 novembre 2023, l’integrazione con X (precedentemente noto come Twitter) non funzionerà più sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4. Inclusa la possibilità di visualizzare su PS5/PS4 qualsiasi contenuto pubblicato su X e di pubblicare e visualizzare contenuti, trofei e altre attività relative al gioco su X direttamente da PS5/PS4 (o di collegare un account X per farlo).

Sony segue dunque le orme di Microsoft, che nel mese di aprile ha deciso di fare lo stesso con le console della famiglia Xbox.

Non è chiaro cosa abbia spinto il gruppo di Tokyo a prendere la decisione, forse l’aumento delle tariffe da corrispondere per l’utilizzo della API messe a disposizione da X alle terze parti. Al momento non si registrano dichiarazioni su questo fronte.

Tra gli altri servizi disattivati di recente da Sony ricordiamo l’app di Spotify per PS3 (luglio 2023), PlayStation Video su Smart TV e lettori Blu-ray (luglio 2023) e la funzionalità Riconoscimenti su PS5 (autunno 2022).

A proposito di PlayStation 5, questo mese farà il suo debutto oltreoceano la nuova versione Slim annunciata a inizio ottobre. Più avanti toccherà anche all’Europa, ma le tempistiche non sono ancora state confermate in via ufficiale.

