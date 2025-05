PlayStation Plus Essentials: 4 giochi gratis a giugno, eccoli

Sony ha svelato i giochi gratis scelti per far parte del catalogo PlayStation Plus Essentials a giugno: a questo giro sono ben 4. L’annuncio è giunto in occasione del via all’evento Days of Play 2025 che si apre oggi, proponendo sconti sull’hardware e software. La buona notizia è che sono disponibili fin da subito per l’aggiunta alla propria raccolta e per il download.

I giochi gratis PlayStation Plus Essentials di giugno

Il primo è NBA 2K25, la simulazione di basket sviluppata da Visual Concepts con licenza ufficiale per riprodurre in ogni minimo dettagli il campionato americano, ricca di modalità con le quali cimentarsi in solitaria oppure nei match multiplayer online. C’è poi Alone in the Dark, reboot della storica serie che ha dato origine al genere survival horror, realizzato da Pieces Interactive e pubblicato lo scorso anno da THQ Nordic. Il terzo è Bomb Rush Cyberfunk, un action-adventure molto colorato con elementi platform e grafica in cel-shading firmato da Team Reptile e uscito in origine su Switch prima di raggiungere le altre console. Infine c’è Destiny 2: La Forma Ultima, espansione dedicata allo sparatutto in prima persona di Bungie.

Come anticipato in apertura, in occasione dell’evento Days of Play 2025 appena iniziato, ci sono diversi sconti attivi sui prodotti del catalogo PlayStation. L’iniziativa andrà avanti fino all’11 giugno.