La Playstation Portal Black è tornata su Amazon: eccola

Non sappiamo per quanto ancora rimarrà disponibile, ma la versione Midnight Black di PlayStation Portal è appena di nuovo in vendita su Amazon. Dopo essere rimasta sold out per molto tempo, la console portatile di Sony è tornata online sull’e-commerce e la puoi acquistare subito, per riceverla direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ti consigliamo di approfittarne subito, sono in molti a cercarla.

PlayStation Portal: su Amazon torna la Midnight Black

Ti permette di accedere ai giochi PS5 e PS4 installati sulla console anche quando sei lontano dal televisore, da remoto, accedendo al catalogo attraverso la rete Wi-Fi domestica (è richiesta una velocità di almeno 5 Mbps, consigliata di almeno 15 Mbps per prestazioni ottimali). Integra un comparto audio immersivo, un display LCD da 8 pollici in alta risoluzione (Full HD con framerate fino a 60 fps) e un controller che riproduce in modo fedele il layout del joypad DualSense, con il feedback aptico che trasmette vibrazioni alle mani durante il gameplay, gli stick analogici e i grilletti adattivi. Scopri di più nella descrizione completa.

Come già anticipato in apertura, se la ordini adesso, la versione Midnight Black di PlayStation Portal arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduta e spedita direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

È proposta al prezzo di 219 euro, quello di listino. Potrebbe rimanere disponibile per poco tempo, spesso risulta sold out. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito. È l’accessorio ideale per chi ha PS5, ma non sempre più giocare perché la TV è occupata o condivisa con tutta la famiglia.