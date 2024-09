PlayStation Portal (PS5) in SCONTO: l'occasione che aspettavi

Spesso l’abbiamo vista finire sold out, a causa di una richiesta elevata, ma oggi PlayStation Portal è addirittura in sconto su Amazon. È il dispositivo progettato da Sony per chi vuole giocare con i titoli PS5 in portabilità, da ogni angolo della casa, anche nelle stanze in cui non è presente un televisore: da Elden Ring a Red Dead Redemption 2, da Gran Turismo 7 ad ASTRO BOT. Non perdere l’occasione e mettila subito nel carrello per acquistarla approfittando di un prezzo conveniente.

Amazon taglia il prezzo di PlayStation Portal

Ha in dotazione un display da 8 pollici con risoluzione Full HD e supporto ai 60 fps di framerate, su cui eseguire tutti i giochi del catalogo PlayStation 5, anche lontano dalla TV. L’unico requisito richiesto è il collegamento alla stessa rete Wi-Fi in cui si trova la console. I controlli sono quelli tipici del joypad DualSense, divisi per essere posizionati in modo ergonomico ai due lati dello schermo, a sinistra e a destra del pannello. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Grazie allo sconto (applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali) di oggi, puoi acquistare PlayStation Portal al prezzo finale di 199,99 euro, inferiore rispetto a quello del listino ufficiale (219,99 euro). La disponibilità è immediata. Le migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di mettere alla prova la periferica la promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4 stelle su 5.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari e assicurando la consegna gratuita a casa tua già entro domani se effettui l’ordine in questo momenti. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a 14 giorni dal ricevimento.