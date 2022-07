PlayStation VR2: Sony svela l'esperienza utente

Dopo aver annunciato nome, specifiche e design, Sony ha svelato cinque funzionalità del visore PlayStation VR2, tra cui la visuale trasparente e la trasmissione in streaming durante il gioco con la videocamera HD per PS5. Non si conoscono ancora data di lancio e prezzo del nuovo visore per la realtà virtuale, ma Sony ha già fornito molte informazioni.

Funzionalità del Sony PlayStation VR2

Il PlayStation VR2 ha uno schermo OLED con risoluzione di 2000×2040 pixel per occhio, refresh rate fino a 120 Hz, campo visivo di 120 gradi e diversi sensori che rilevano movimento di visore e controller, corpo e occhi. Grazie alle videocamere frontali è possibile attivare la funzionalità “See-Through View” (Visuale trasparente in italiano) che permette di vedere l’ambiente circostante e i controller mentre si indossa il visore.

La seconda funzionalità richiede l’uso di un accessorio. Gli utenti possono trasmettere in tempo reale i movimenti durante il gioco, sfruttando la telecamera HD collegata alla PlayStation 5.

Il visore permette inoltre di personalizzare l’area di gioco, utilizzando le videocamere integrate per la scansione e i controller PS VR2 Sense per la modifica. Quando l’utente si avvicina al confine riceverà un avviso.

Sony ha infine spiegato la differenza tra le due modalità d’uso principale. La modalità VR consente di sfruttare una vista a 360 gradi nell’ambiente virtuale. I contenuti verranno mostrati alla risoluzione di 4000×2040 pixel con HDR (2000×2040 pixel per occhio) e frequenza di aggiornamento di 90/120 Hz. La modalità Cinema permette invece di vedere i giochi normali (non VR) e i contenuti multimediali alla risoluzione di 1920×1080 pixel con HDR e frequenza di 24/60/120 Hz.

