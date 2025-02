Taglio di prezzo per PlayStation VR2: costerà 150€ in meno

Ora è ufficiale: PlayStation VR2 costerà 150 euro in meno. La notizia è giunta direttamente da Sony, con un annuncio pubblicato sul blog ufficiale. Il nuovo listino sarà proposto da marzo (consigliamo dunque di aspettare qualche giorno a comprarlo).

PlayStation VR2 costerà meno, è ufficiale

Nel dettaglio, la versione che include il visore per la realtà virtuale, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo sarà in vendita al prezzo di 449,99 euro (invece di 599,99 euro come oggi). Stessa spesa per il bundle che ha invece in dotazione un codice promozionale per scaricare la versione digitale di Horizon Call of the Mountain dallo store (attualmente a 649,99 euro), dunque conviene acquistare quest’ultima se disponibile.

La decisione di Sony ha un obiettivo ben chiaro: rilanciare il prodotto, mai realmente capace di conquistare il pubblico nonostante sia trascorsi ormai due anni dall’esordio sul mercato. Fin qui, a latitare sono stati soprattutto i giochi compatibili. Non che non ce ne siano, ma le premesse all’inizio di questa generazione videoludica erano ben altre. Gli sviluppatori di terze parti non hanno sfruttato al meglio la tecnologia e anche la casa madre sembra aver un po’ mollato il colpo nell’ultimo periodo.

Ricordiamo che di recente è stato annunciato anche il supporto per PC. Il visore può essere collegato a un computer, a patto di soddisfare i requisiti hardware minimi (maggiori informazioni nell’articolo dedicato), come una normale periferica. Su questa piattaforma richiede però un adattatore dal costo non trascurabile, 59,99 euro.

Realtà virtuale e gaming: a che punto siamo?

La realtà virtuale deve ancora esprimere il suo potenziale, nonostante oggi si possa considerare una tecnologia ormai matura. I player più importanti del mercato, considerando esclusivamente l’ambito gaming, sono proprio Sony con PS VR2 e Meta con la linea Quest che ha il vantaggio di non richiedere il collegamento a una macchina esterna, trattandosi di un dispositivo standalone.

Sarà interessante capire se il taglio di prezzo aiuterà le vendite e, di conseguenza, innescherà un trend positivo, portando più sviluppatori a concentrarsi su questo fronte. Fra i titoli recenti più interessanti arrivati per il visore PlayStation c’è Alien: Rogue Incursion. Prossimamente debutteranno invece Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination e The Midnight Walk.