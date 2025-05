Plenitude: con Fixa Summer sconto del 30% su luce e gas per i primi 3 mesi

Fixa Summer è l’offerta che ti permette di risparmiare su luce e gas grazie a Eni Plenitude, la compagnia che ti offre un vantaggio immediato se decidi di passare a loro entro il 25 maggio 2025.

Con questa proposta, hai la possibilità di ottenere uno sconto del 30% sui corrispettivi fissi a consumo, che rappresentano circa il 45% e il 47% della spesa annuale per un cliente tipo. L’offerta di Eni Plenitude è valida per i primi tre mesi e consente di abbattere significativamente i costi della bolletta. Per approfittarne basta andare sul sito di Eni Plenitude.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Eni Plenitude

Nel dettaglio, Plenitude offre un prezzo competitivo per la luce, fissato a 0,0822 €/kWh per i primi tre mesi, che dal quarto mese sale a 0,1202 €/kWh. Per quanto riguarda il gas, il prezzo per i primi tre mesi è di 0,2990 €/Smc, con un aumento a 0,4370 €/Smc dal quarto mese. I costi di commercializzazione e vendita sono fissati a 12€ al mese.

Un altro vantaggio di Fixa Summer è il 5% di sconto sui corrispettivi fissi luce e gas per tutta la durata della fornitura, a condizione che venga attivata la domiciliazione bancaria. Questo sconto aggiuntivo ti permette di risparmiare ancora di più sulla tua bolletta per 12 mesi, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Plenitude ti garantisce il prezzo bloccato per la materia prima luce e gas per un anno, senza sorprese e con una maggiore certezza sui costi. Inoltre, l’offerta è arricchita dalla possibilità di entrare a far parte del programma “Plenitude Insieme“, che ti consente di ricevere nuovi regali e offerte esclusive ogni mese.

In sintesi, Fixa Summer di Plenitude è la scelta ideale per chi vuole risparmiare senza compromettere la qualità del servizio, approfittando di sconti sui costi fissi e usufruendo di una gestione della bolletta semplificata grazie alla domiciliazione bancaria. Non perdere questa occasione e passa a Plenitude entro il 25 maggio per iniziare a risparmiare subito.