Plenitude gas e Fastweb fibra, la soluzione unica semplice e conveniente

Plenitude gas e Fastweb fibra sta diventando un binomio vincente. Molte persone hanno già da tempo sottoscritto questa offerta gas + fibra ottica.

Siccome i costi dell’offerta potrebbero aumentare con l’inizio del nuovo anno, sarebbe opportuno farlo adesso accedendo in questa pagina.

Questa collaborazione commerciale tra Fastweb e Eni Plenitude è nata per offrire ai nuovi clienti una soluzione all’insegna dell’unicità e della convenienza. Vediamo nei dettagli l’offerta.

Plenitude gas e Fastweb fibra: due servizi in un’unica soluzione

Frutto della collaborazione tra Plenitude gas e Fastweb fibra, questa offerta consente di avere la fibra ultraveloce su rete FTTH con velocità di navigazione illimitata fino a 2.5 GBPS in download e 300 MBPS in upload.

Alla connessione Internet ultraveloce si aggiungono questi servizi:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

l’Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

la navigazione sicura tramite la protezione da varie minacce Web;

la funzione di Parental Control;

l’accesso gratuito a i corsi Fastweb Digital Academy.

Il costo dell’offerta è di 21,95 euro al mese per i primi due anni, che passerà poi a 26,95 euro al mese.

Naturalmente, questa offerta è limitata soltanto ai nuovi clienti che vogliono attivare anche la fornitura di gas di Eni Plenitude.

Ma come funziona questa collaborazione? In pratica, il nuovo cliente di Fastweb casa otterrà uno sconto di 3 euro al mese sulla bolletta del gas per 24 mesi, pagando complessivamente in meno 72 euro.

Ma c’è di più: coloro che hanno un contratto di fornitura di gas e luce insieme, otterranno lo sconto di 6 euro per 24 mesi e il costo mensile di Fastweb sarà di 19,95 euro anziché 21,95 euro.

Insomma, mai come ora conviene cambiare gestore di telefonia fissa, ottenendo in cambio uno sconto sulla bolletta di gas o gas e luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.