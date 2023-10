Plenitude: PROMO Fine Tutelato, ora conviene

Plenitude è sicuramente uno dei principali fornitori di Luce e Gas del nostro Paese. Oggi vediamo assieme una proposta davvero allettante per entrare nel Mercato Libero se provieni da quello a Maggior Tutela.

Passare dal Mercato Tutelato a quello Libero è una cosa che avverrà in automatico l’anno nuovo. L’Ente ARERA, infatti, offre la possibilità a tutti di passare entro il 31 Dicembre 2023 in maniera volontaria. Infatti, per chi non sceglie in anticipo il gestore uscente applica delle tariffe che solitamente sono sconvenienti.

Plenitude Trend Casa FineTutela: ecco la PROMO

Questa proposta ti permette innanzitutto di avere un risparmio sul contributo fisso di commercializzazione e vendita pari a 144 euro in due anni. Inoltre, con il pagamento delle fatture tramite conto corrente o carta di credito è possibile avere un risparmio ulteriore di altri 12 euro sempre in 24 mesi per ogni fornitura attivata con questo gestore.

Per quanto riguarda i prezzi relativi alla Luce ed al Gas sono i seguenti:

Luce con prezzo indicizzato all’ingrosso che varia mensilmente a seconda del mercato

all’ingrosso che varia mensilmente a seconda del mercato Gas sempre con prezzo variabile che viene stabilito su base mensile

Contributo al consumo per la Luce di 0,0132 €/kWh

di 0,0132 €/kWh Contributo sui consumi per il Gas pari a 0,1000 €/Smc

pari a 0,1000 €/Smc Costo di commercializzazione e vendita per la Luce di 9 euro, mentre, per il Gas di 5,28€ mensili

Costi ed altro

Inoltre, con Plenitude la Luce deriva da fonti rinnovabili certificate, mentre, il Gas ha la CO2 compensata. Con questo fornitore hai anche un’assistenza tutta per te disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 del mattino alle 20. Per tutti i clienti, infatti, viene messo a disposizione il numero verde 800.900.700.

Passare a Plenitude è semplicissimo, la procedura infatti si completa ONLINE con pochi click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.