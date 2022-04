Plex: ora si può cercare tra 150 servizi di streaming

Plex, soluzione originariamente nata come fork di XBMC (oggi noto come Kodi), ha recentemente annunciato l’implementazione di una nuova e interessante funzione che consente di individuare in maniera decisamente ben più rapida e veloce i contenuti d’interesse: Discover. Si tratta di un database di film e show televisivi aggregati da svariati servizi di streaming.

Plex lancia Discover, ricerca e suggerimenti per tantissimi servizi di streaming

Mediante Discover si possono ottenere suggerimenti personalizzati per i propri gusti sfruttando la cronologia di visualizzazione ed è possibile filtrare le varie piattaforme per scegliere solo i servizi a cui si è realmente abbonati ed evitare confusione. La funzionalità ricorda insomma quanto attualmente già proposto su Google TV.

Per il momento, il servizio è ancora in beta, ma la cosa non deve assolutamente scoraggiare, sembra fungere già abbastanza bene. Sono supportati circa 150 servizi diversi, tra cui ovviamente quelli di maggiori rilievo e diffusione come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Peacock, Hulu e pure YouTube, oltre che piattaforme locali, come TIMVision e Mediaset Infinity per quel che concerne l’Italia.

Da notare che Discover permette di aggiungere elementi provenienti da ogni sorgente alla watchlist universale e ogni scheda contiene tutte le piattaforme da cui è possibile guardarlo, con tanto di link diretti alla relativa applicazione, se disponibile e quando possibile.

Chiaramente il sistema di ricerca è universale, ragion per cui oltre ai servizi di streaming vengono mostrati risultati da qualsiasi altra sorgente configurata con il servizio, compresa la libreria personale, ovvero la colonna portante della piattaforma.