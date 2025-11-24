Pluribus, il quinto episodio sarà in streaming prima del previsto

Se c’è una serie che più di tutte le altre sta catturando l’attenzione in queste settimane è senza dubbio Pluribus. Apple TV, che la trasmette in esclusiva, ha annunciato che il quinto episodio arriverà sugli schermi degli abbonati in anticipo di due giorni rispetto alla tabella di marcia prevista. Il motivo? Così da poterlo vedere nel Giorno del Ringraziamento che negli Stati Uniti si celebrerà giovedì 27 novembre, alla vigilia del Black Friday.

Il quinto episodio di Pluribus uscirà in anticipo

Un post su X condiviso dal profilo ufficiale del ervizio recita Ciao, Carol, ti vedremo un po’ prima del solito questa settimana, non vediamo l’ora che sia mercoledì . Sarà dunque disponibile per lo streaming da mercoledì 26 novembre e non a partire da venerdì.

La buona notizia è che il cambiamento della programmazione riguarda anche l’Italia. A confermarcelo è la pagina dedicata sulla piattaforma, che riporta In arrivo questo mercoledì . Qui sotto lo screenshot appena catturato (abbiamo censurato la breve sinossi, per evitare qualsiasi rischio spoiler).

Ideata da Vince Gilligan (già creatore di Breaking Bad), la serie vede l’attrice Rhea Seehorn (Kim in Better Call Saul) nei panni della protagonista Carol. Anche la location è un chiaro rimando al passato dello sceneggiatore: Albuquerque, nel Nuovo Messico. La narrazione è un perfetto mix tra elementi sci-fi ed eventi al limite del surreale.

Senza inciampare in spoiler, tra i temi affrontati, è centrale il concetto di felicità. I voti assegnati nelle recensioni raccolte dall’aggregatore Rotten Tomatoes sono molto alti: 99% da parte della critica, 78% dal pubblico. L’accoglienza è stata calorosa a tal punto che Apple ha già confermato l’arrivo di una seconda stagione.