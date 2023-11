PMI e marketing: l'IA cambia le regole del gioco, ecco come sfruttarla

L’Italia è una Repubblica fondata, dal punto di vista economico, sulle PMI. Il tessuto produttivo ed imprenditoriale è infatti fortemente distribuito sul territorio, caratterizzato da una fitta trama di piccole aziende che per certi versi rappresentano una ricchezza infinita per la nostra resilienza e la nostra creatività, ma dall’altra espongono anche il Paese a specifiche fragilità.

Le PMI, infatti, pur contribuendo in modo sostanziale al PIL nazionale, spesso pagano inevitabili carenze che si tramutano in debolezze di sistema. Sul fronte del marketing, ad esempio, tutto l’insieme delle piccole e medie aziende evidenzia lacune che portano infine ad una incapacità di proporsi sui mercati internazionali, di innovarsi, di reagire alle sollecitazioni di mercato e di raggiungere quell’efficienza a cui occorrerebbe invece ambire sia per un interesse privato che per un interesse di sistema.

Le vere opportunità dell’IA per il marketing delle PMI

L’Intelligenza Artificiale può però fare molto su questo fronte, anche e soprattutto per quelle aziende che nelle proprie ridotte dimensioni pagano il peso di inefficienze e mancanze che l’IA potrebbe facilmente colmare.

È proprio a tal fine che GetResponse, software di email marketing con 25 anni di attività già alle spalle, ha ideato e immesso sul mercato un servizio in grado di saldare le principali opportunità applicative dell’IA per il marketing in unico strumento. Il servizio in questione è l’AI Campaign Generator di GetResponse e, come vedremo in seguito, può regalare alle PMI opportunità alle quali oggi spesso si rinuncia a priori.

Si pensi in particolare alle attività di email marketing e acquisizione nuovi contatti (o lead generation: gestire liste email, iscrizioni, anagrafiche, feedback e monitorarne statistiche e KPI, è spesso qualcosa di eccessivamente complesso ed oneroso. Richiede risorse umane non disponibili e ore di lavoro che si ritiene più conveniente dedicare al servizio o al prodotto sviluppati. Invece proprio le leve di marketing sono un moltiplicatore di efficienza e rinunciare a questi aspetti equivale ad abbassare l’ambizione complessiva del proprio brand.

Quel che GetResponse intende offrire è un’alternativa alla rinuncia: un modo per aprire nuovi spazi di opportunità, sui quali costruire attività che intercettano target nuovi, clienti nuovi e nuovi mercati.

GetResponse: una mano tesa alle PMI

Per dimostrare l’utilità di uno strumento di marketing automatizzato e basato su IA, basta esaminare gli ostacoli e le lacune tipiche che che ogni PMI deve affrontare nel perseguimento di queste sfide

Mancanza di risorse specializzate

Difficilmente una PMI, soprattutto se in ambito startup, può permettersi di avere personale specializzato sulle attività di marketing: è questo un passaggio successivo, poiché prima occorre assicurarsi che prodotto o servizio siano correttamente sviluppati ed erogati. Ne consegue una situazione in cui il marketing viene declassato ad ostacolo da affrontare senza budget, senza competenze, senza ambizione o, peggio ancora, delegando ad entità esterne senza alcun brief né allineamento delle finalità.

A questo limite, GetResponse risponde con una interfaccia user friendly che configura un servizio di massima semplicità: una sola risorsa può fare il lavoro di un team intero basandosi su un editor drag&drop per creare email o pagine web, template pronti all’uso e l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale per allestire un risultato immediatamente disponibile. Non serviranno a questo punto competenze grafiche o conoscenze specifiche per mettere in piedi una newsletter, una landing page o una pop-up, perché a tutto pensa un servizio pensato specificatamente per risolvere una mancanza di competenze specializzate nel team.

Mancanza di tempo

La mancanza di tempo è l’elemento più gravoso poiché in questa considerazione confluiscono la mancanza di risorse umane e l’onere delle stesse. Quando mancano le ore operative, il collo di bottiglia è presto identificato: il tempo lo si dedica prima alle priorità di produzione e il resto finisce inesorabilmente nella parte finale dell’elenco dei “to do”.

Quando invece si lascia intervenire l’IA su quegli aspetti automatizzabili, ecco che improvvisamente si possono moltiplicare le risorse: una sola persona che fornisca input e un tocco creativo al lavoro dell’IA, si troverà restituito tutti gli elementi necessari per una completa campagna di marketing. Lavoro che, senza l’IA, soltanto un intero team creativo avrebbe potuto allestire.

Tutto sta nel delegare all’IA le mansioni più tecniche e ripetitive, controllandone il risultato, ma potendone monetizzare l’azione grazie ad un sostanzioso risparmio di tempo sugli aspetti di routine.

L’uomo si tiene la fase creativa e di monitoraggio, la macchina può espletare invece gli aspetti ripetitivi e privi di valore aggiunto: la risultante sono ore e ore di lavoro risparmiate (circa l’85% stando ai primi test), a disposizione di altre mansioni e da decurtare dai costi complessivi.

Mancanza di budget

Perché in fin dei conti è sempre tutta semplicemente una questione di denaro. Non mancherebbero tempo, né competenze, né altro se non fosse che a monte a mancare è il budget disponibile per gli investimenti. I conti, infatti, devono inesorabilmente tornare e se non si sa spendere per risparmiare costi ed aumentare il fatturato, allora ecco che i conti presto o tardi non torneranno più.

GetResponse agisce proprio in linea con questa filosofia: un piccolo investimento sull’IA può offrire tanto cospicui risparmi, quanto può aumentare i risultati operativi per aziende che sul marketing non avrebbero altrimenti probabilmente scommesso. Un tool che porti ChatGPT e altre soluzioni a lavorare fianco a fianco con il team, infatti, è un moltiplicatore di opportunità che rende democratico l’accesso agli strumenti di comunicazione e ne facilita l’uso per ogni azienda, di ogni dimensione.

Quando il budget è un problema, l’IA è un’occasione e GetResponse è la soluzione.

Mancanza di cultura aziendale

La carenza di budget e competenze ha spesso a monte un problema più profondo: la mancanza di una adeguata cultura aziendale. Questo porta a sottostimare il potenziale degli strumenti di marketing, a scegliere quelli sbagliati o a dislocare malamente i risicati budget disponibili per poi vivere il tutto nell’angoscia di un feedback nullo.

La stessa IA viene spesso vista come qualcosa di lontano e inaccessibile, oneroso o impraticabile, mentre uno strumento come GetResponse può metterla invece a disposizione con massima facilità, minimo costo e senza alcuna competenza tecnica richiesta.

GetResponse: cosa consente di fare?

Se GetResponse è una risposta possibile, ecco allora che nell’AI Campaign Generator di GetResponse le PMI troveranno immediato e limpido vantaggio competitivo. Il software, infatti, consente di mettere in piedi nel giro di pochi minuti una campagna di marketing completa. L’utente non deve far altro che indicare alcuni input necessari per poi lasciare ad OpenAI l’onere di lavorare sui dettagli.

Si indicano gli obiettivi, si mette a punto una contact list da popolare con le nuove iscrizioni, quindi si stimola l’interazione per raccogliere consenso e approdare alla conversione. Questo, infatti, è l’obiettivo finale: convertire, monetizzare, fatturare. Per approdare alla meta, però, occorre percorrere la strada giusta e con i giusti ritmi, accompagnando l’utente per mano attraverso un percorso fatto di informazione e fidelizzazione, persuasione e coinvolgimento. Indicando il ramo di competenza, il linguaggio che si intende operare e le caratterizzazioni che si vogliono aggiungere alla campagna, ecco che ogni elemento sgorgherà fuori in automatico grazie al lavoro interpretativo e di sviluppo fatto dall’IA.

Il risultato? Una landing page accattivante, responsive e personalizzabile:

Un’email di benvenuto, con la quale accogliere i nuovi iscritti e instradarli immediatamente verso un percorso di coinvolgimento:

Una newsletter ben composta per ottenere massimo coinvolgimento, affinché i contenuti principali siano facilmente raggiungibili e sia stimolato nel migliore dei modi l’impulso ad interagire con i contenuti per tenere vivo il contatto tra utente e prodotto.

Non c’è aspetto a cui non pensi l’IA, ma al tempo stesso non c’è elemento che l’utente non possa controllare per una revisione mirata che consenta di effettuare facilmente modifiche nei settaggi per un invio perfettamente calibrato sulle necessità dell’azienda.

Dall’IDEA alla realizzazione

AI Campaign Generator è il tool di GetResponse che cancella gli attriti che separano le PMI dagli strumenti di marketing, offrendo una mano per lo sviluppo di quelle leve che molto possono fare per far conoscere il brand, illustrare il prodotto e trovare nuovi sbocchi di mercato attraverso le dinamiche proprie della comunicazione online.

La creazione della campagna parte con una semplice indicazione delle impostazioni generali:

Si prosegue quindi con la personalizzazione del messaggio, fornendo all’IA quegli elementi necessari per calibrare obiettivo, tone of voice, ambito operativo e altre sfumature fondamentali per la buona riuscita della campagna:

Infine si passa a look&feel, lasciando alla sensibilità umana la scelta della cornice stilistica con cui portare avanti lo sviluppo degli elementi grafici:

La scintilla creativa resta quella dell’uomo: è tra i gangli della fantasia che si sprigiona l’energia che attraverso il marketing può scatenare la giusta alchimia con l’utente. All’IA si affida quella fase realizzativa che per mancanza di budget, tempo o competenze tende a diventare un ostacolo insormontabile a cui troppe PMI rinunciano a priori.

La rinuncia non può essere parte di una corretta mentalità imprenditoriale e le PMI hanno ora nell’IA un’occasione di riscatto con un potenziale tutto da esplorare. L’accesso democratico all’IA consente di aprire nuovi orizzonti ed è questo che un gruppo come GetResponse intende mettere a disposizione delle migliaia di PMI che nei propri limiti strutturali e finanziari hanno fin qui rinunciato a troppe occasioni di promozione e vendita.