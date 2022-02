PNRR e caro bollette: nessuna correlazione

Nel contesto dell’iniziativa, il ministro ha spiegato come la transizione ecologica e gli obiettivi di decarbonizzazione di metà secolo richiederanno uno sforzo programmatico di lunghissimo termine (al 2050) del quale il PNRR rappresenta solo la fase iniziale. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e puntuali nell’attuazione del PNRR in modo da poter continuare, dal 2026 in poi, lungo una giusta traiettoria di sviluppo e decarbonizzazione.