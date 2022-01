PNY CS2130: l'NVMe da 1TB a questo prezzo è un affare

Puoi dire finalmente addio ai dischi magnetici ed avere prestazioni da capogiro con quest’offerta su uno dei migliori SSD NVMe attualmente sul mercato: il PNY CS2130. Un’unità PCIe 3.0 tra le più performanti e affidabili con una capacità da ben 1TB perfetto per laptop, desktop e Mini PC disponibile a soli 119 euro su Amazon.

SSD NVMe PNY CS2130 NVMe: caratteristiche tecniche

Il CS2130 rappresenta attualmente una delle soluzioni più affidabili e performanti soprattutto per il mercato professionale. L’interfaccia PCIe 3.0 x4 garantisce prestazioni in lettura fino a 3500MB/s e 3000MB/s in scrittura. Si tratta di velocità circa 6 volte superiori rispetto ai migliori SSD SATA III, capaci di rendere il sistema estremamente veloce e reattivo. La presenza della DRAM cache garantisce prestazioni coerenti e costanti a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio già impegnato. La capacità da 1TB consente di memorizzare enormi quantità di documenti, foto o video. Una soluzione ottimale soprattutto per i Mini PC, consentendo di avere grande spazio con le massime prestazioni che questi riescono ad offrire.

Naturalmente, i vantaggi non si limitano al solo utilizzo professionale, ma si estendono a qualsiasi applicazione. L’avvio sarà estremamente rapido e nel caso dei videogiochi i tempi di caricamento saranno drasticamente ridotti. Non manca la crittografia dei dati a 256bit che consente di applicare una password per l’accesso alla memoria o per singoli file e cartelle. Da non trascurare la garanzia di ben 5 anni sul prodotto offerta direttamente da PNY a dimostrazione dell’affidabilità e durabilità del disco.

Grazie ad uno sconto del 23%, il PNY CS2130 NVMe è disponibile su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo di listino.