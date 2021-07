Poche ore per creare il tuo sito professionale con il corso WordPress

Quello che ti proponiamo oggi è una soluzione perfetta per chiunque voglia ritagliarsi un proprio spazio personale nel vasto mondo di internet. Che sia per lavoro, per svago, per hobby o semplicemente per condividere una passione, il corso per la creazione di un sito professionale con WordPress rappresenta la carta vincente per generare qualcosa di personale, ma ben strutturato.

Corso per la creazione di un sito professionale con WordPress: caratteristiche

WordPress rappresenta attualmente la piattaforma di maggiore adozione per la creazione di un sito internet. Questo perché è estremamente flessibile, versatile, ed a tratti anche intuitiva. Tuttavia, è indispensabile avere un progetto chiaro per iniziare a lavorare al proprio sito, e soprattutto avere le giuste competenze. Sono proprio queste ultime quelle che il corso fornisce, in modo da conoscere in maniera più o meno approfondita tutto ciò che WordPress permette di fare. In particolare, il corso si concentra sugli strumenti gratuiti a disposizione del gestore del sito, svelando numerosi trucchi per utilizzarli nel modo più efficace possibile. Non mancano diversi approfondimenti soprattutto sui plugin, ovvero estensioni indispensabili per migliorare costantemente il sito attraverso il monitoring. In sostanza quindi, il corso offre supporto e tecniche indispensabili per le attività commerciali o comunque qualsiasi lavoro legato al web.

Si tratta di ben 33 lezioni per una durata complessiva di circa 5 ore di corso. Il vantaggio però è nell’accesso a tempo illimitato, ovvero una volta acquistato il corso rimarrà accessibile sempre. Non sono inoltre richiesti requisiti di alcun genere, alcuna competenza informatica o di programmazione. Una soluzione alla portata di chiunque, ma in grado di espandere sensibilmente l’influenza e la visibilità del tuo lavoro. Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà un computer ed una connessione ad internet, e con un piccolo investimento di tempo e, naturalmente, di impegno sarai in grado di costruire un sito professionale ed efficace.

Grazie ad uno sconto del 75% il corso è acquistabile a soli 9,90 euro sul sito di Domestika con un risparmio di ben 30 euro sul costo originale.