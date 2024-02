POCO C65 (8/256GB): a questo prezzo è un affare

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che in questo momento propone la versione 8/256 GB di POCO C65 allo stesso prezzo di quella 6/128 GB. Lo smartphone Xiaomi ha tutto ciò che serve per un intenso utilizzo quotidiano, il pieno supporto a Google Play per il download delle applicazioni e un comparto fotografico evoluto. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: agli interessati consigliamo di approfittarne subito, finché in tempo.

Amazon taglia il prezzo dello smartphone POCO C65

Vuoi sapere quali sono le altre specifiche tecniche integrate? Eccole: ampio display da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz e risoluzione HD+, potente processore MediaTek Helio G85, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel per scatti e video di qualità elevata, selfie camera frontale da 8 megapixel, slot per microSD con capacità fino a 1 TB, chip NFC per i pagamenti in mobilità, GPS, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3 e batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI. Per conoscere tutti gli altri dettagli consultare la scheda del telefono.

Al prezzo finale di soli 149 euro, lo stesso della versione 6/128 GB, POCO C65 in edizione 8/256 GB è un ottimo affare, da cogliere al volo. È possibile scegliere tra le colorazioni Black (visibile in queste immagini), Blue e Purple. Perfetto per comunicare, per giocare, per l’accesso ai social e per lo streaming, diventerà il compagno fedele per ogni interazione quotidiana con il mondo online.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in un solo giorno. Grazie alla logistica di Amazon, chi effettua subito l’ordine riceverà lo smartphone di Xiaomi direttamente a casa entro domani senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.