POCO C65: smartphone 8+256GB con tripla camera 50MP a 109,90 euro (Black Friday Amazon)

POCO C65 è un ottimo smartphone entry level protagonista oggi tra le offerte Amazon per il “Black Friday in anticipo”. Grazie al 29% di sconto puoi acquistarlo infatti a soli 109,90 euro, con la possibilità di richiedere comunque un pagamento rateale a tasso zero scegliendo Cofidis al checkout.

POCO C65: la scheda tecnica di un ottimo entry level

POCO C65 è uno smartphone di tutto rispetto per la categoria di appartenenza e che soddisfa le esigenze di chi fosse alla ricerca di performance solide, un display ampio e una batteria affidabile: il tutto abbinato ad un design moderno e funzionale. Queste le caratteristiche tecniche nel dettaglio:

Display HD+ da 6.74 pollici 90Hz

90Hz Processore octa-core MediaTek Helio G85

8GB di RAM espandibili fino a 16GB grazie alla tecnologia Extend Ram

grazie alla tecnologia Extend Ram 256GB di memoria interna espandibile fino a 1TB

espandibile fino a 1TB Tripla fotocamera da 50 megapixel con tecnologia di pixel binning 4-in-1 per foto anche in condizioni di scarsa luminosità

con tecnologia di pixel binning 4-in-1 per foto anche in condizioni di scarsa luminosità Batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W tramite USB-C

Queste caratteristiche tecniche lo rendono uno smartphone versatile, ottimo per ogni situazione e con cui non dovrai rinunciare a niente, con un fantastico compromesso sul prezzo. L’offerta Black Friday anticipata di Amazon ti permette di averlo a soli 109,90 euro.