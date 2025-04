POCO C75 a 99€ è l'AFFARE SMARTPHONE di oggi su Amazon

POCO C75 è crollato al prezzo di soli 99 euro ed è l’occasione d’oro di oggi se stai cercando uno smartphone economico, ma completo e versatile. Appartenente al catalogo Xiaomi, integra tutto ciò che serve per l’uso quotidiano e non solo, racchiudendolo all’interno di un case dal design molto particolare.

L’affare di oggi su Amazon è POCO C75 a 99 euro

Partiamo dal sistema operativo: è Android con personalizzazione HyperOS e accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni. In merito alle specifiche tecniche, invece, quelle più importanti sono il display da 6,88 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz (perfetto per lo streaming), un processore octa core, la doppia fotocamera posteriore con AI e sensore principale da 50 megapixel, i moduli NFC e GPS, il supporto Dual SIM, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.4, il jack audio per le cuffie e il lettore di impronte digitali posizionato sul lato. La batteria ha una capacità di da 5.160 mAh e autonomia elevata, con ricarica rapida. Altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone POCO C75 di Xiaomi al prezzo stracciato di soli 99 euro, nella versione 6/128 GB. La colorazione è Gold, quella molto originale visibile nell’immagine seguente. Per quella 8/256 GB la spesa di alza, ma di poco: è in offerta a 109 euro.

Amazon si occupa della vendita e della spedizione attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. C’è anche la consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua, se lo compri ora. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti sull’e-commerce premia il telefono con un 4,1/5.