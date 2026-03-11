POCO C85 a 113€ è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime

Lo Xiaomi POCO C85 è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime su Amazon. Questo smartphone costa solo 113,90 euro e offre prestazioni che lasciano a bocca aperta anche l’utente più esigente. Ovviamente non stiamo parlando di un top di gamma. Tuttavia, la sua dotazione è in grado di rendere l’esperienza utente davvero interessante e particolarmente fluida.

Il display da 6,9 pollici è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Ampio e dalle cornici sottilissime, raggiunge i 120 Hz di refresh rate. Quindi navigazione, gaming e video saranno sempre ultra fluidi. Inoltre, essendo dotato della tecnologia Eye Care, offre una protezione con tripla certificazione per i tuoi occhi. Infine, la tecnologia Wet Touch 2.0 assicura un controllo reattivo anche con dita umide, unte o insaponate.

Il potente processore MediaTek Helio G81-Ultra è affidabile, stabile e prestante. Ogni processo viene gestito perfettamente, per rendere tutto estremamente piacevole da utilizzare quotidianamente, anche quando è necessario quello sprint in più. Inoltre, è perfettamente integrato all’ecosistema Xiaomi HyperOS che regala un’interconnettività tra telefoni e tablet Xiaomi davvero pazzesca.

Questo è il momento perfetto di acquistare il POCO C85 su Amazon! In offerta a soli 113,90 euro è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime.