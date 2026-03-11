 POCO C85 a 113€ è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime
Re indiscusso delle Offerte di Primavera Prime di Amazon è lo Xiaomi POCO C85, uno smartphone dalle ottime prestazioni a soli 113€.
Tecnologia Mobile
Re indiscusso delle Offerte di Primavera Prime di Amazon è lo Xiaomi POCO C85, uno smartphone dalle ottime prestazioni a soli 113€.

Lo Xiaomi POCO C85 è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime su Amazon. Questo smartphone costa solo 113,90 euro e offre prestazioni che lasciano a bocca aperta anche l’utente più esigente. Ovviamente non stiamo parlando di un top di gamma. Tuttavia, la sua dotazione è in grado di rendere l’esperienza utente davvero interessante e particolarmente fluida.

Ordina adesso il POCO C85 a 113€!

Il display da 6,9 pollici è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Ampio e dalle cornici sottilissime, raggiunge i 120 Hz di refresh rate. Quindi navigazione, gaming e video saranno sempre ultra fluidi. Inoltre, essendo dotato della tecnologia Eye Care, offre una protezione con tripla certificazione per i tuoi occhi. Infine, la tecnologia Wet Touch 2.0 assicura un controllo reattivo anche con dita umide, unte o insaponate.

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9

XIAOMI POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9″ 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde, Caricabatteria non incluso

113,90169,90€-33%
Vedi l’offerta

Il potente processore MediaTek Helio G81-Ultra è affidabile, stabile e prestante. Ogni processo viene gestito perfettamente, per rendere tutto estremamente piacevole da utilizzare quotidianamente, anche quando è necessario quello sprint in più. Inoltre, è perfettamente integrato all’ecosistema Xiaomi HyperOS che regala un’interconnettività tra telefoni e tablet Xiaomi davvero pazzesca.

Ordina adesso il POCO C85 a 113€!

Questo è il momento perfetto di acquistare il POCO C85 su Amazon! In offerta a soli 113,90 euro è il re assoluto delle Offerte di Primavera Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 mar 2026
