Poco F3: uno smartphone con scheda tecnica eccellente

Poco F3 è in promozione su Amazon ad appena €329,90. Il piccolo ribasso in corso ti permette di acquistarlo risparmiando circa €70 sul prezzo di listino. Inoltre te lo porti a casa in appena uno o due giorni gratuitamente con le consegne veloci offerte dall'e-commerce.

Uno smartphone a cui non manca praticamente: Xiaomi Poco F3

Se sei alla ricerca di uno smartphone che ti posso offrire tanto con una spesa minima, sei nel posto giusto perché Xiaomi Poco F3 è una vera bomba e ti sta aspettando. Disponibile in colorazione arctic white, Deep Ocean e night Black lo scegli nella versione che più ti piace per riceverlo a casa in tempi record e ottenere un prodotto che è un vero e proprio gioiello.

Con il suo display da 6,67 pollici hai praticamente una visione così spettacolare che ti sembrerà di avere un cinema. Questa mia frase non dipende solo dalla ampiezza ma anche dal fatto che il pannello è un AMOLED e che la frequenza di aggiornamento è fissata 120 hz. Anche dal punto di vista delle componenti interne puoi fare affidamento su un apparato veramente spettacolare. Il processore Qualcomm abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ti consente di fare tutto ciò che vuoi. Dalle applicazioni ai social fino ad arrivare ai contenuti streaming senza mai incontrare rallentamenti e caricamenti infiniti.

Ovviamente non manca all'appello un ottimo apparato fotografico infatti sul retro c'è una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel che ti permette di scattare foto e registrare video in qualità assoluta. Anche la fotocamera frontale nonostante sia veramente piccola ti regala delle gioie visto che ti permette di catturare autoscatti a regola d'arte.

Non ci dimentichiamo dell'importante batteria integrata che con i suoi 4520mAh ti permette di passare ore e ore fuori casa senza mai incontrare problemi. Inoltre con la ricarica ultra veloce da 33W torna operativo in men che non si dica.

Ti faccio sapere, infine, che non manchi supportano WiFi 6, al 5G e possiede anche Amazon Alexa integrata.

Acquista subito il tuo Xiaomi Poco F3 su Amazon a soli €329,90. L'ordine lo ricevi in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard lo ricevi gratuitamente in qualche giorno in più.