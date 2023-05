POCO F5 e POCO F5 Pro già in sconto su Amazon

Appena annunciati, i nuovi POCO F5 e POCO F5 Pro sono già in sconto su Amazon grazie alla promozione Early Bird lanciata dal brand, con spedizione immediata e gratuita. Spinti dalle unità Qualcomm, offrono ottime prestazioni, un design ricercato e un comparto fotografico di tutto rispetto. Per tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche rimandiamo all’approfondimento di Telefonino.

Early Bird: gli sconti su POCO F5 eF5 Pro

Entrambi con Display Flow AMOLED da 6,67 pollici, il primo dei due ha in dotazione lo Snapdragon 7+ Gen 2, mentre il fratello maggiore può contare sullo Snapdragon 8+ Gen 1. Ecco tutte le offerte in corso, disponibili per un tempo limitato.

POCO F5 su Amazon

8/256 GB a 379 euro invece di 429 euro: Black, Blue, White;

12/256 GB a 399 euro invece di 479 euro: Black, Blue, White.

POCO F5 Pro su Amazon

8/256 GB a 479,90 euro invece di 579,90 euro: Black, White;

12/256 GB a 499,90 euro invece di 639,90 euro: Black, White.

Il modello Pro è stato lanciato anche nella configurazione 12/512 GB, che però ancora non vediamo comparire su Amazon.

Laddove disponibili, POCO F5 e F5 Pro sono in vendita sull’e-commerce con spedizione immediata e gratuita a domicilio in un solo giorno.

