POCO F6 di nome ma non di fatto: smartphone che VOLA tra le mani (-16%)

Uno smartphone che colpisce nel segno. Spesa media per un prodottino che tra le mani vola con la sua potenza e con un asset che non scende a compromessi. POCO F6 potrebbe sembrare poco, ma solo di nome perché appena lo provi realizzi che è vincente. Se sei in cerca di un nuovo telefono, questo è il modello a cui puntare.

Su Amazon è attualmente in sconto con un ribasso del 16%. Portalo a casa con un click ad appena 419,90€ e se lo desideri, pagalo con rate mensili grazie a Cofidis.

Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

POCO F6: uno smartphone che vince sotto tutti i punti di vista

Ha una forma squadrata e ricorda, nel design, l’ultima uscita del colosso coreano. In questo caso, però, il brand ha puntato a una qualità eccelsa senza far lievitare troppo il prezzo finale. Hai a disposizione un prodottino dal design premium che sa il fatto suo.

A partire dal display ampio con tecnologia FLOW, hai una visione che raggiunge tutti i bordi senza ostacoli. Pannello AMOLED per colori che sembrano vivi e risoluzione avanzata, la quale viene unita a un refresh rate da 120Hz per zero limiti.

Il processore Snapdragon è il punto forte. Con la sua potenza, i 12GB di RAM e i 512GB di memoria hai pochi compromessi da fare. Multitasking? All’ordine del giorno così come streaming, gaming e applicazioni. Il sistema operativo è naturalmente Android.

Il bello di F6 è che non lascia niente al caso. Il comparto fotografico merita una nota perché anche questo supera le aspettative grazie a una doppia fotocamera che ti fa sembrare un professionista e a una selfie cam che non conosce autoscatti di bassa qualità.

Ha la turbo carica da 90W, un’autonomia longeva e il lettore di impronte laterale.

Come puoi dirgli di no? Se stavi cercando uno smartphone, collegati su Amazon e acquista il tuo POCO F6 in promozione a 419,90€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.