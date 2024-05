POCO F6 e POCO F6 PRO sono già in OFFERTA su Amazon

Xiaomi ha appena annunciato POCO F6 e POCO F6 Pro: i due nuovi smartphone sono già in offerta a tempo su Amazon, rispettivamente con sconti da -14% e da -13% per le configurazioni più economiche. In entrambi i casi è prevista la spedizione gratuita con la consegna a domicilio già entro domani. Vediamo quali sono le loro caratteristiche e i punti di forza.

POCO F6 e POCO F6 Pro: specifiche e prezzi

Partiamo da POCO F6, con display CrystalRes da 6,67 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Integra il processore Snapdragon 8s Gen 3, 8 o 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 50+8 megapixel, supporto 5G, altoparlanti stereo, sistema operativo HyperOS (basato su Android) e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. È disponibile nelle colorazioni Black, Green e Titanium. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

È già disponibile su Amazon al prezzo scontato di 389 euro invece di 449 euro nella versione 8/256 GB (Black, Green, Titanium) e a 419 euro invece di 499 euro in quella 12/512 GB (Black, Green, Titanium).

Passiamo a POCO F6 Pro. Il livello del comparto hardware si alza con Snapdragon 8 Gen 2, 12 o 16 GB di RAM, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore 50+8+2 megapixel e supporto alla ricarica da 120 W. Le due colorazioni sono Black e White, quelle visibili qui sotto. Altre informazioni nella pagina dedicata.

In questo caso, si parte da 499 euro invece di 579 euro come da listino (Black, White) per la versione 12/256 GB, passando a 549 euro invece di 629 euro per la 12/512 GB (Black, White).

Come già scritto, Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita per chi effettua subito l’ordine.