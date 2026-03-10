POCO F8 Pro (12/256GB) a un prezzo mai visto: ora il mid range da acquistare

Hai aspettato l’occasione giusta per riuscire ad acquistare uno smartphone medio gamma a un buon prezzo? Allora questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera Amazon sono perfetti. Infatti in questo momento puoi accaparrarti il POCO F8 Pro da 256 GB a 493,90 euro, invece che 649,90 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori e non è uno scherzo. Con lo sconto del 24% oggi risparmi 156 euro ed è il prezzo più basso di sempre. Questo smartphone medio gamma garantisce eccellenti performance e un design accattivante e robusto. Gode di una generosa batteria e ha un‘ottima fotocamera.

POCO F8 Pro: un mid range spettacolare al giusto prezzo

Il POCO F8 Pro garantisce performance eccellenti e dunque a questa cifra è sicuramente uno degli affari migliori che puoi fare oggi. È dotato di un generoso e luminoso display AMOLED da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima da 3500 nit. Ha un peso di soli 199 grammi, uno spessore di 8 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Il processore è uno Snapdragon 8 Elite a 3 nm e viene sostenuto da 12 GB di RAM. In questa versione poi troverai una memoria interna da 256 GB che sono difficilmente esauribili. È dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale Light Fusion 800 da 50 MP, con teleobiettivo sempre da 50 MP e fotocamera frontale da 20 MP. E poi garantisce una grandissima autonomia con la capacità da 6210 mAh e una ricarica rapidissima da 100 W, più ricarica inversa da 22,5 W.

Non tardare perché si tratta di una promo troppo allettante per durare ancora tanto tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo POCO F8 Pro da 256 GB a 493,90 euro, invece che 649,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.