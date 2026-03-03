 POCO F8 Pro da 256GB con batteria infinita da 6210mAh e Snapdragon 8 Elite
Il POCO F8 Pro da 256GB, con batteria gigante da 6210 mAh, tripla fotocamera da 50 MP e Snapdragon 8 Elite, oggi è in sconto di 120€.
Tecnologia Mobile
Se vuoi accaparrarti uno smartphone medio gamma che non ti lascerà mai a piedi, grazie alla sua batteria gigante, approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il POCO F8 Pro a soli 529,90 euro, invece che 649,90 euro.

Con lo sconto del 18% dunque il prezzo è davvero interessantissimo. Risparmi 120 euro sul totale e ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni davvero straordinarie. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

POCO F8 Pro è il migliore medio gamma del momento

Se paragoniamo il prezzo alle prestazioni allora possiamo dire con certezza che il POCO F8 Pro è il migliore medio gamma da acquistare in questo momento. Ha un design leggero e maneggevole con un peso di soli 199 grammi e uno spessore di 8 mm, nonostante goda di un generoso display AMOLED da 6,59 pollici. Ha un refresh rate da 120 Hz e risulta perfettamente visibile anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente.

Gode di una tripla fotocamera con sensore principale e teleobiettivo da 50 MP, più ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 20 MP. A sostenere il tutto c’è il potente processore Snapdragon 8 Elite con 8 GB di RAM che lo supportano e una memoria interna da 256 GB. Inoltre la batteria da 6210 mAh non si esaurisce mai e ha la ricarica rapida da 100 W e la ricarica inversa da 22,5 W.

Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questo prezzo lo vorranno tutti e dato che le unità disponibili non sono infinite dovrai essere veloce. Per cui i fiondati su Amazon e acquista il tuo POCO F8 Pro a soli 529,90 euro, invece che 649,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Pubblicato il 3 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
3 mar 2026
