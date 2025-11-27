POCO F8 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e audio Bose

Durante un evento organizzato a Bali, l’azienda cinese (sussidiaria di Xiaomi) ha annunciato la nuova serie POCO F8. Con i modelli POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro entra ufficialmente nel mercato degli smartphone di fascia alta. Tra le caratteristiche spiccano i processori più potenti di Qualcomm e un comparto audio progettato in collaborazione con Bose. I prezzi sono alla portata di molti utenti, a differenza di quelli applicati dai concorrenti.

POCO F8 Ultra: specifiche e prezzo

Il POCO F8 Ultra viene offerto in due colorazioni: Denim Blue e Black. La prima variante ha una cover in materiale nano-tech di Xiaomi, mentre telaio e modulo fotografico sono in lega alluminio. La seconda variante ha invece una cover in fibra di vetro. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP68, quindi resiste a polvere e acqua.

Il comparto audio è stato progettato in collaborazione con Bose. Sono presenti due altoparlanti tradizionali e un woofer separato. Il sistema a 2.1 canali offre un suono più immersivo, voci cristalline e bassi profondi. È possibile scegliere due profili audio: Dynamic esalta la profondità dei bassi, mentre Balanced offre voci più chiare.

Queste sono le specifiche: schermo AMOLED da 6,9 pollici (2608×1200 pixel, refresh rate di 120 Hz, luminosità massima di 3.500 nits), processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di memoria LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele a periscopio con zoom ottico 5x), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 100 Watt, inversa da 22,5 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16.

I prezzi del POCO F8 Ultra sono 829,90 euro (12GB+256GB) e 899,90 euro (16GB+512GB). Fino al 9 dicembre si possono acquistare a 699,90 euro e 749,90 euro, rispettivamente.

POCO F8 Pro: specifiche e prezzo

Il POCO F8 Pro viene offerto in tre colorazioni: Titanium Silver, Blue e Black. Per tutte le varianti è stato utilizzato un telaio in metallo e una cover in vetro ricavata da un unico blocco spesso 2 millimetri con lavorazione CNC a freddo. Anche questo modello ha ricevuto la certificazione IP68 e integra un comparto audio Bose (senza woofer).

Queste sono le specifiche: schermo AMOLED da 6,59 pollici (2510×1156 pixel, refresh rate di 120 Hz, luminosità massima di 3.500 nits), processore Snapdragon 8 Elite, 12 GB di memoria LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.1, fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele a periscopio con zoom ottico 2.5x), fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 6.210 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e inversa da 22,5 Watt. Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16.

I prezzi del POCO F8 Pro sono 649,90 euro (12GB+256GB) e 699,90 euro (12GB+512GB). Fino al 9 dicembre si possono acquistare a 519,90 euro e 549,90 euro, rispettivamente.