POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno degli smartphone più interessanti del momento che potrai avere a un prezzo decisamente vantaggioso, grazie alla Festa delle Offerte Prime. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il POCO F9 Ultra a 779,90 euro, invece che 829,90 euro.

Considerando che è uscito il 1° settembre 2026, uno sconto del 6% che ti fa risparmiare 50 euro non è per niente male. C’è anche la possibilità di acquistarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Ti ricordo inoltre che si tratta di una promozione esclusiva per i clienti Prime, dunque se non sei iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

POCO F9 Ultra ha pochi rivali a questo prezzo

La serie POCO ci ha già abituato a smartphone molto interessanti, soprattutto dal lato prestazioni a pezzi convenienti, e adesso il POCO F9 Ultra è un’opportunità eccezionale. Ciò che possiamo subito mettere in evidenza è la collaborazione con BOSE. È stato infatti integrato sulla back cover un subwoofer dedicato per un suono stereo potente con bassi eccezionali. A questo si aggiunge una batteria a stratosferica con capacità da 8050 mAh che può tranquillamente arrivare fino a sera con oltre il 50% di autonomia, per cui garantisce due giorni senza problemi.

Il potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, sostenuto da 16 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16, ti permette di affrontare qualsiasi sfida senza battere ciglio. Multitasking, applicazioni pesanti e gaming non saranno assolutamente un problema. Inoltre troviamo una memoria interna da 256 GB che non è male. Ottimo anche il display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate che arriva fino a 185 Hz. Il comparto fotografico e composto da un sensore principale da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo 5x sempre da 50 MP. Il peso chiaramente non può essere poco e infatti arriviamo a 238 grammi con 8,5 mm di spessore.

Siamo indubbiamente di fronte a uno smartphone top di gamma eccellente e a questo prezzo è uno dei migliori acquisti in questi 2 giorni di Festa delle Offerte Prime. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo POCO F9 Ultra a 779,90 euro, invece che 829,90 euro. Se non sei ancora abbonato ad Amazon Prime fallo adesso cliccando qui.