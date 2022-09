POCO M5 e M5s in offerta su Amazon dal 12 settembre

POCO è un brand in rapida crescita e molto popolare tra i giovani. Il produttore cinese, nato da una “costola” di Xiaomi e indipendente da circa due anni, ha portato in Italia i nuovi POCO M5 e POCO M5s. I due smartphone, progettati per il gaming, saranno in vendita dalle ore 13:00 del 12 settembre. Gli utenti potranno subito approfittare dello sconto offerto sul sito ufficiale e su Amazon.

POCO M5 e M5s: specifiche e prezzi

Il POCO M5 ha uno schermo da 6,58 pollici con risoluzione full HD+ (2408×1080 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Helio G99, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.2, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. La fotocamera frontale ha un sensore da 5 megapixel, mentre per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 50, 2 e 2 megapixel (standard, macro e profondità).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, jack audio, IR blaster, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 12. Tre i colori disponibili al lancio: Black, Green e Yellow.

Il POCO M5s ha invece uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), processore MediaTek Helio G65, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di storage UFS 2.2, slot per schede microSD, fotocamera frontale in-display da 13 megapixel, fotocamere posteriori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale, jack audio, IR blaster, due altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt. Il sistema operativo è Android 12. Tre i colori disponibili al lancio: Grey, White e Blue.

I prezzi del POCO M5 sono: 189,90 euro (4GB+64GB) e 209,90 euro (4GB+128GB). I prezzi del POCO M5s sono: 209,90 euro (4GB+64GB) e 229,90 euro (4GB+128GB). Dalle ore 13:00 del 12 settembre alle ore 12:59 del 17 settembre sarà possibile acquistare i due smartphone con uno sconto di 20 euro su tutti i canali di vendita.