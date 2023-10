POCO M5: solo 113 con la Festa delle Offerte Prime

Approfitta ora della Festa delle Offerte Prime. In questo istante il POCO M5 è in offerta a soli 113,99 euro, invece di 189,90 euro. Questo gioiellino della tecnologia è in grado di regalarti grandi soddisfazioni. Infatti, il display FHD+ da 90Hz è ultra fluido e super colorato, ricchissimo di dettagli. E con la fotocamera da 50MP scatti foto speciali sempre e ovunque.

POCO M5: piccolo prezzo, grande smartphone

Il POCO M5 a soli 113,99 euro è un vero affare. Infatti, al suo interno spinge il processore MediaTek Helio G99 pensato per i gamer più esigenti. Ciò significa che, se è in grado di assicurare prestazioni eccellenti durante il gaming, tanto più è veloce e reattivo nella gestione delle altre app e delle loro funzionalità. La versione in promozione ha 4GB di RAM e 64GB di ROM.

Mettilo in carrello a soli 113,99 euro, invece di 189,90 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

