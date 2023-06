POCO M5s: la versione 4/128GB a un prezzo MAI VISTO

Messo sul mercato da qualche mesetto, è entrato subito nel cuore di milioni di amanti dell’hi-tech. Nonostante ciò già da qualche tempo lo potete trovare in super offerta su vari store online. In particolare oggi entra prepotentemente in gioco Amazon che propone lo splendido POCO M5s al prezzo di 159,90 euro invece di 229,90 euro raggiungendo il suo minimo storico. Stiamo parlando di un dispositivo di fascia media che presenta delle caratteristiche tecniche di un inaspettato alto livello. Non sottovalutate la possibilità di acquistarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

POCO M5s: caratteristiche tecniche superiori alla fascia di prezzo

Ciò che spicca maggiormente di questo smartphone è il comparto fotografico ben al di sopra della media dei competitor di questa stessa fascia di prezzo. Con il POCO M5s potrete scattare foto più nitide e registrare straordinari video 4K con il sistema di fotocamere che include una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per il rilevamento della profondità e incredibili primi piani. Sulla parte anteriore c’è una fotocamera da 13 MP per selfie abbelliti e video nitidi.

Con l’aiuto della fotografia computazionale AI, è facile sfruttare al meglio la tecnologia premium per aiutare tutti a esprimersi. Il tutto può essere osservato tramite il display DotDisplay AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici circondato da due altoparlanti che amplificano il divertimento. Rimarrete stupito dalla qualità audio e video con un suono incisivo e coinvolgente e colori realistici in ogni contenuto con un rapporto di contrasto di 4,5 milioni a 1 e una gamma di colori DCI-P3.

Il nuovo POCO M5s ha tutta la potenza di cui avete bisogno per rendere possibile il divertimento senza fine grazie a un processore MediaTek Helio G95 con potente GPU ARM Mali-G76 MC4 a cui sono accoppiati 4GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione. Ottima anche l’autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh che supporta anche la ricarica rapida da 33 W e può essere al 100% in poco più di un’ora per eliminare qualsiasi preoccupazione sul fatto che il telefono esaurisca la carica.

In conclusione vi stiamo parlando di un ottimo smartphone consigliato a tutti coloro che cercano un prodotto performante senza spendere cifre esorbitanti. Al prezzo di 159,90 euro è un vero affare da non lasciarvi scappare e con Amazon Prime potrete godere anche di consegne rapide e gratuite in tutta Italia. Infine non sottovalutate la possibilità di acquistarlo in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis.

