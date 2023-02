POCO M5s, lo smartphone economico che cercavi è in offerta (-17%)

POCO M5s è un ottimo smartphone midrange che oggi puoi acquistare ad un prezzo ancora più basso grazie all’offerta Amazon: con lo sconto del 17% lo paghi soltanto 189,90 euro, con spedizione Prime e possibilità di pagare in cinque comode rate da 37 euro ciascuna.

Il dispositivo si presenta con un elegante display AMOLED da 6.43 pollici che esalta la quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel.

POCO M5s: lo smartphone perfetto per ogni esigenza

Abbiamo accennato del sistema di fotocamere posteriori guidato da un sensore principale da 64 megapixel e a sua volta accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel che rilevano la profondità e incredibili primi piani.

Per selfie e videochiamate ecco invece una fotocamera da 13 megapixel adatta allo scopo. Il tutto è coadiuvato dalla fotografia computazionale con intelligenza artificiale che ti permette di sfruttare al meglio le potenzialità dei sensori.

La batteria ad alta capacità di 5000mAh tiene il passo delle tue necessità per tutta la giornata: hai un’autonomia che arriva fino a 12 ore di gioco, che diventa di un giorno e mezzo per le chiamate e addirittura di un mese in standby. In ogni caso, hai la ricarica rapida da 33W che ti permette di essere al 100% in poco più di un’ora.

POCO M5s è uno smartphone pensato per soddisfare tutte le esigenze con un prezzo di attacco molto aggressivo: ora lo è ancora di più grazie all’offerta Amazon che ti permette di pagarlo soltanto 189 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.