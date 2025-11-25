 POCO M7: lo smartphone potente a prezzo entry level al Black Friday Amazon
Il POCO M7 è lo smartphone by Xiaomi decisamente potente con una buona dotazione a prezzo entry level grazie al Black Friday di Amazon.
Il POCO M7 è lo smartphone by Xiaomi decisamente potente con una buona dotazione a prezzo entry level grazie al Black Friday di Amazon.

Se sei alla ricerca di un buon telefono in grado di permetterti di fare tutto con fluidità, ma a un prezzo contenuto, allora devi dare un’occhiata a questa offerta del Black Friday di Amazon. Si tratta di una vera e propria occasione. Protagonista il POCO M7, lo smartphone realizzato da Xiaomi che integra potenza e fluidità a un prezzo entry level. Acquistalo adesso a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro.

Un prezzo decisamente contenuto e vantaggioso che unisce il risparmio alla qualità. Infatti, questo telefono ti arriva con ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi multitasking e spazio senza problemi. Inoltre, l’ottimo display da 6,9 pollici non solo è ampio e colorato, ma raggiunge anche i 144 Hz di refresh rate, per contenuti extra fluidi e dettagliati anche in movimento. Ottimo quindi anche per il gaming.

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

129,90€ invece di 189,90€ -32%

La garanzia di 2 anni può farti dormire sonni tranquilli dopo questo acquisto. E con Amazon Pagamenti Rateali potrai decidere di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 25,98 euro, a tasso zero. Niente male vero? Così lo acquisti subito e lo paghi un po’ alla volta senza affannarti. Farai un vero e proprio affare scegliendo questo POCO M7. Uno smartphone in grado di regalarti tante soddisfazioni.

La batteria da 7000 mAh dura giorni senza doverla ricaricare ed è in grado di sopportare un utilizzo extra intensivo senza cedere mai. La doppia fotocamera AI da 50MP regala scatti eccellenti e con la tecnologia di intelligenza artificiale ottieni miglioramenti incredibili e una personalizzazione top. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 nov 2025
Link copiato negli appunti