POCO M7: lo smartphone potente a prezzo entry level al Black Friday Amazon

Se sei alla ricerca di un buon telefono in grado di permetterti di fare tutto con fluidità, ma a un prezzo contenuto, allora devi dare un’occhiata a questa offerta del Black Friday di Amazon. Si tratta di una vera e propria occasione. Protagonista il POCO M7, lo smartphone realizzato da Xiaomi che integra potenza e fluidità a un prezzo entry level. Acquistalo adesso a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro.

Un prezzo decisamente contenuto e vantaggioso che unisce il risparmio alla qualità. Infatti, questo telefono ti arriva con ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi multitasking e spazio senza problemi. Inoltre, l’ottimo display da 6,9 pollici non solo è ampio e colorato, ma raggiunge anche i 144 Hz di refresh rate, per contenuti extra fluidi e dettagliati anche in movimento. Ottimo quindi anche per il gaming.

La garanzia di 2 anni può farti dormire sonni tranquilli dopo questo acquisto. E con Amazon Pagamenti Rateali potrai decidere di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 25,98 euro, a tasso zero. Niente male vero? Così lo acquisti subito e lo paghi un po’ alla volta senza affannarti. Farai un vero e proprio affare scegliendo questo POCO M7. Uno smartphone in grado di regalarti tante soddisfazioni.

La batteria da 7000 mAh dura giorni senza doverla ricaricare ed è in grado di sopportare un utilizzo extra intensivo senza cedere mai. La doppia fotocamera AI da 50MP regala scatti eccellenti e con la tecnologia di intelligenza artificiale ottieni miglioramenti incredibili e una personalizzazione top. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro.