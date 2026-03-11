 POCO M8 Pro a soli 329€ lo trovi solo alle Offerte di Primavera Prime
Con 12GB di RAM, 512GB di ROM e processore Snapdragon, il POCO M8 Pro lo trovi a 329€ solo su Amazon con le Offerte di Primavera Prime.
Con 12GB di RAM, 512GB di ROM e processore Snapdragon, il POCO M8 Pro lo trovi a 329€ solo su Amazon con le Offerte di Primavera Prime.

Non sempre è necessario spendere quasi mille euro per acquistare un telefono di alta qualità e potente. Oggi a soli 329,90 euro acquisti il POCO M8 Pro su Amazon grazie alle Offerte di Primavera Prime. Si tratta di uno smartphone completo, perfettamente integrato alle necessità del momento, per un’esperienza fluida e piacevole. Insomma, una vera e propria sorpresa fin dalla prima accensione.

Acquista ora il POCO M8 Pro

Partiamo da un display AMOLED 1.5 K CrystalRes da 6,83 pollici che è un vero e proprio spettacolo. Stiamo parlando di una vera e propria finestra aperta sul tuo mondo digitale che puoi sfruttare per goderti contenuti in portabilità, ovunque tu sia alla massima qualità possibile. Inoltre, grazie ai suoi 120Hz di frequenza di aggiornamento tutto è super fluido e reattivo. Niente male vero?

Xiaomi POCO M8 Pro 5G, Smartphone 12+512GB, Display AMOLED CrystalRes 6,83″ 1.5K, Snapdragon® 7s Gen 4, Fotocamera 50MP Light Fusion 800 con OIS, IP68, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso

329,90399,90€-18%
Il processore innovativo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 offre un’architettura octa-core pensata per aiutarti a gestire tutte le tue attività per tutto il giorno. Le prestazioni sono molto interessanti. Non dovrai sopportare alcun bug. Perfetto anche con l’ecosistema Xiaomi che rende l’esperienza di utilizzo ancora più produttiva ed efficace. Insomma, una vera e propria bomba.

Unisci tutto questo a un sistema fotografico di tutto rispetto e a una potente batteria da 6500 mAh progettata per durare almeno 6 anni. Non perdere altro tempo! Acquista ora il tuo POCO M8 Pro a soli 329,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Osvaldo Lasperini
11 mar 2026
