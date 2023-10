POCO X4 GT: sconto IMPERDIBILE del 40% su Amazon

Se stai cercando un dispositivo che ti offra un’esperienza di gioco e intrattenimento senza pari a un prezzo accessibile, non cercare oltre. Il POCO X4 GT, oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 40% in occasione della festa delle offerte Prime, è il tuo compagno ideale. Approfitta subito di questo affare e fallo tuo al prezzo speciale di soli 259,90 euro.

POCO X4 GT: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è il suo doppio potenziale 5G grazie al chipset MediaTek Dimensity 8100 e al processo di produzione TSMC 5nm. Questa tecnologia avanzata non solo offre una connettività 5G veloce e affidabile ma assicura anche un consumo energetico efficiente, garantendo prestazioni di gioco senza problemi anche per i giochi più impegnativi.

Inoltre, il POCO X4 GT eccelle anche in termini di memoria e archiviazione, grazie alla RAM LPDDR5 ad alta velocità e alla ROM UFS 3.1. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ogni momento, grazie al sofisticato sistema di raffreddamento Liquid Cool Technology 2.0 che mantiene la CPU fresca anche durante le sessioni di gioco intense.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il POCO X4 GT vanta anche un display LCD innovativo con un rapporto di visualizzazione 20,5:9 e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questo significa un’esperienza visiva ultra fluida con colori vividi e dettagli ricchi, rendendo ogni momento sullo schermo coinvolgente e immersivo.

La batteria ad alta densità da 5.080 mAh garantisce una durata eccezionale, supportata dalla ricarica turbo da 67 W. In soli 46 minuti, il tuo dispositivo sarà completamente carico e pronto per affrontare la giornata. Inoltre, la configurazione a tripla fotocamera ti consente di catturare ogni momento con dettagli sorprendenti, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, per un’esperienza audio coinvolgente, il POCO X4 GT è dotato di doppi altoparlanti certificati da Dolby Atmos, offrendo un suono chiaro e potente. Con il ritorno del jack audio da 3,5 mm, puoi goderti la tua musica mentre il tuo dispositivo si ricarica.

Con il ritorno del jack audio da 3,5 mm, puoi goderti la tua musica mentre il tuo dispositivo si ricarica.

