POCO X5 5G: uno smartphone TOP al prezzo di un medio gamma

Se cerchi uno smartphone 5G potente e affidabile a un prezzo imbattibile, questa è l’offerta che fa per te: su Amazon puoi trovare il POCO X5 5G nella versione da 8+256GB a soli 299,90 euro invece di 349,90 euro. Parliamo di un’offerta esclusiva Amazon su un dispositivo di sicura qualità venduta ad un prezzo inferiore rispetto alle sue capacità.

POCO X5 5G: tanta qualità a poco prezzo

POCO X5 5G è uno smartphone Android 12 Dual SIM che ti offre delle prestazioni eccezionali grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 Octa Core a 2 GHz, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile fino a 1TB con microSD. Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti sul display Amoled da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Il telefono ti permette di scattare foto e video di alta qualità con la tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP, dotata di flash LED, zoom, HDR e registrazione video a 1080p a 30fps. La fotocamera principale ha una risoluzione di 48 MP e un’apertura di F1.8, la fotocamera ultra-grandangolare ha una risoluzione di 8 MP e un angolo di visione di 118°, la fotocamera per la profondità ha una risoluzione di 2 MP e un’apertura di F2.4. Per i tuoi selfie puoi usare la fotocamera frontale da 13 MP con apertura di F2.5 e registrazione video a 1080p.

POCO X5 5G ti assicura una connettività veloce e stabile grazie al supporto per le reti mobili fino a 5G, al WiFi Dualband (ac/a/b/g/n), al Bluetooth 5.1, al NFC e al GPS (con Glonass, Compass e Galileo).

Inoltre, ti offre diverse funzionalità utili come il lettore di impronte digitali laterale, l’IR Blaster per controllare i tuoi dispositivi a infrarossi, il jack per auricolari da 3.5 mm e il chip Apple H1 per il passaggio automatico da un dispositivo all’altro. La batteria da 5000mAh che supporta la ricarica rapida a 33W ti garantisce un’autonomia di lunga durata.

Non perdere questa occasione unica: acquista ora il POCO X5 5G da 8+256GB a soli 299,90 euro in esclusiva Amazon. L’offerta è valida ancora per poco: approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.