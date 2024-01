POCO X6 debutta su Amazon ed è già scontato: acquistalo al 12% in meno!

Xiaomi in questi giorni ha presentato due nuovi smartphone: POCO X6 Pro a 379,90 euro è un ottimo medio gamma che strizza l’occhio a chi ha particolari esigenze sotto la scocca includendo un kit di memoria e CPU di spicco, seguiti dal supporto all’audio e video Dolby Atmos e Dolby Vision. Segue, quindi, il modello base POCO X6 Pro, anch’esso già disponibile in offerta su Amazon al 12% in meno. Andiamo a scoprirlo!

POCO X6 debutta in offerta su Amazon

Lo smartphone POCO X6 5G si dota di ben 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, la quantità ideale per gaming a un buon livello e qualsiasi altro utilizzo comune. Sotto la scocca si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 prodotto con progetto a 4 nanometri, seguito da una batteria da 5.100 mAh pronto a garantire una giornata di autonomia senza alcun problema.

Il kit fotocamera è composto da tre sensori fino a 64 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine e IA integrata per migliorare la resa degli scatti e dei video. Infine, il display AMOLED da 6,67 pollici 1,5K con refresh rate massimo di 120Hz è una garanzia lato qualità e fluidità: ogni video, film e serie TV apparirà magnificamente su questo pannello!

Il telefono in questione costerebbe 329,90 euro ma, grazie alla offerta Early Bird per i primi giorni di vendita, scende a 289,90 euro. La consegna avviene senza costi aggiuntivi e il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis.

