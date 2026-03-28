 POCO X8 Pro Max (12/256GB) ha una super batteria da 8500mAh (-100€)
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POCO X8 Pro Max (12/256GB) ha una super batteria da 8500mAh (-100€)

Approfitta dello sconto di 100€ proposto da Amazon e portati a casa il POCO X8 Pro Max da 256 GB, con super batteria da 8500 mAh.
POCO X8 Pro Max (12/256GB) ha una super batteria da 8500mAh (-100€)
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Approfitta dello sconto di 100€ proposto da Amazon e portati a casa il POCO X8 Pro Max da 256 GB, con super batteria da 8500 mAh.

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che trovi solo su Amazon e che ti permette di avere uno dei migliori smartphone del momento a un prezzo notevolmente più basso. Se fai alla svelta puoi acquistare il POCO X8 Pro Max da 256 GB a soli 429,90 euro, invece che 529,90 euro.

Con lo sconto del 19% puoi risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale e ti porti a casa uno dei migliori medio gamma in commercio al prezzo più basso finora registrato su Amazon. Inoltre puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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POCO X8 Pro Max a questa cifra è da prendere all’istante

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il POCO X8 Pro Max a questo prezzo è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo di più. Offre ottime prestazioni e ha una super batteria da 8500 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata con oltre il 50% di autonomia e garantisce una ricarica rapida da 100 W.

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Con il potente processore Mediatek Dimensity 9500s supportato da 12 GB di RAM le prestazioni saranno elevatissime e potrai giocare anche ai titoli di ultima generazione senza preoccupazioni. La memoria interna in questa versione è da 256 GB. Ha poi un bellissimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP68. Ultima cosa da non sottovalutare lo scomparto fotografico composto da un sensore principale Light Fusion 600 da 50 MP e ultra grandangolare da 8 MP.

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Insomma uno smartphone di tutto rispetto che potrai avere a un prezzo molto più basso. Quindi vai immediatamente su Amazon e fai tuo il POCO X8 Pro Max a soli 429,90 euro, invece che 529,90 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 28 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 mar 2026
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