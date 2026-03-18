POCO X8 Pro Max: batteria infinita da 8500mAh e super chip Dimensity 9500s

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una fantastica occasione per avere uno smartphone medio gamma che rivaleggia con i top e che costa molto meno. Dunque vai immediatamente su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello il nuovissimo POCO X8 Pro Max a 469,90 euro, invece che 579,90 euro.

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POCO X8 Pro Max in questo momento non ha rivali

Possiamo dire con assoluta certezza che in questo momento il POCO X8 Pro Max non ha rivali nella fascia media. Sicuramente ciò che spicca è la sua incredibile batteria da 8500 mAh con ricarica rapidissima da 100 W e ricarica inversa da 27 W. In pratica non si esaurisce mai. E poi monta il potentissimo processore MediaTek Dimensity 9500s con 12 GB di RAM a supporto che garantiscono performance straordinarie.

In questa versione c’è anche una memoria interna generosa da 512 GB che non si esaurisce facilmente. Gode di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit. Ovviamente garantendo una batteria così importante non ha un peso piuma, ma nemmeno eccessivo: 218 grammi per uno spessore di 8,2 mm. E possiede una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP.

Questo è uno smartphone da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo POCO X8 Pro Max ha 469,90 euro, invece che 579,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.