Ascolta un podcast, guadagna un buono Amazon da 5€

In queste ore, Amazon ha deciso di fare un regalo di certo gradito ai suoi utenti: un buono sconto da 5 euro, ottenibile senza alcuno sforzo e in pochi minuti. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è collegarsi alla pagina dedicata e seguire le istruzioni lì riportate. Non è chiesto altro che di ascoltare l’episodio di un podcast.

Amazon regala un buono da 5€: devi solo ascoltare un podcast

Così facendo, il gruppo punta a far conoscere il proprio servizio, offrendo in cambio una somma da spendere sul proprio e-commerce entro un mese dalla ricezione. Senza perdere altro tempo, tutto ha inizio con un click.

Nella parte alta della pagina che si apre dovrebbe comparire un messaggio che avvisa dell’idoneità all’offerta.

Ottima notizia, puoi beneficiare dell’offerta qui sotto.

I meno fortunati, esclusi dall’iniziativa, ne vedranno invece comparire un altro.

Purtroppo non puoi beneficiare di questa offerta.

Per i primi sarà poi sufficiente seguire le istruzioni fornite. Eccole.

Accedere alla piattaforma Amazon Music attraverso il link “Ascolta ora”;

scegliere un podcast da ascoltare;

riprodurre l’episodio per intero.

Il gioco è fatto: entro cinque giorni dall’ascolto si riceverà via email il codice promozionale dal valore di 5 euro, utilizzabile su Amazon entro i successivi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.